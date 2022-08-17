小水盟建議政府成立河川小水力發電推動平台

盼短期內產生推動力量及效果

小水盟(台灣小水力綠能產業聯盟) 最近二個月洽商經濟部水利署取得共識，將共同推動河川小水力發電事業，初步會議決議成立「河川小水力發電推動平台」，透過產、官、學、研的合作，協助業者解決開發過程所面臨的行政、法規、技術等問題，在推動平台上找尋可行處理方法，共同為國家再生能源的發展而努力。此群組將由產(小水盟業者)、官(經濟部水利署)、學(台大水工所+成大水工所)、專家(顧問公司+水利技師)合作，成立推動平台，希望短期內立即產生推動力量及效果。

小水盟祕書處表示，台灣多雨多山的地理環境，與日本相似，都是推動小水力發電最恰當的環境，我國應急起直追，而成立服務平台是加速度的關鍵一步!

據指出，早期經濟部水資會，做過全台小水力發電潛力點的普查。民國97年經濟部水利署委託巨廷顧問公司執行2年計劃，公布全國47處河川小水力發電潛力點，並提出其中優先開發的11處，更進行開發可行性評估。然後民國108年水利署更委託逢甲大學水利發展中心，再次確認及更新資料。雖然如此，但資料仍是資料，未能產生開發的動力。

祕書處也表示，近年全球氣候變遷，減碳壓力大增，因此我政府大力推動再生能源發展政策。而且有再生能源發展條例法制化、以及躉購費率及再生能源憑證等經濟誘因，時空環境改變，此時有必要重視小水力發電潛力點的開發。小水盟乃於2021年3月因應而生，並基於上述原因，急迫欲意繼農田水利設施小水力發電後，大力推動河川上的小水力發電。「依據前述報告，河川小水力發電至少有500MW的開發潛力。」