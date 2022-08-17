循環利用水資源! 四季洋圃水動能自循環發電夯

太陽光電進展趨緩、離岸風場完工期又延宕，欲達到2025年台灣再生能源20%，既是挑戰，也讓廣大製造業對未來穩定供電緊繃神經。四季洋圃能源科技股份有限公司持續聚焦ESG的「E」，對環境保護做出貢獻，在小水力發電的綠能佈局上，近期表現不俗。

四季開發出的水動能自循環發電系統在小水力發電產業獨樹一格，現在農漁業及旅遊業的用電上已近乎不可或缺。四季洋圃總經理楊境界介紹，小水力綠能產業上有其獨特的發展及應用：

一，它是可循環再利用水資源來發電，不似一般小水力發電需要源源不斷的水資源流過，將水的位能及流動能利用來發電。在四季洋圃的小水力發電流經的水資源又循環回到高水頭位置，然後又流往低處的小水力發電設備而發電，所以對水資源而言，是一直可循環利用的。二，它除了持有小水力發電的機能外，同時讓它發揮揚水機的功能，也正是水錘效應的利用，又可將發電後的水資源，再加上太陽光電的輔助電力，使得足夠的水資源再拉高到高位能的原點。三，以上二點整合出四季洋圃的水動能自循環發電系統的功能。它不僅可出現在一般所認知的水利設施上（如河川、圳路、自來水等），而且可運用在精緻農、漁業或旅遊區、露營區等需用電之處。

「水動能自循環發電系統突破水資源的天然地理條件，不受地勢的限制，在平地、山坡地、甚至工廠大樓都可以使用，利用免電力的幫浦抽水循環使用，不用擔心枯水期，可以24小時自循環來發電。」

楊境界表示，目前能源局尚未將非天然的水動能電力列入躉購費率（FIT）對象，因此台灣對水動能自循環發電系統的接受度比較低。四季洋圃選擇日本為首要供應市場，主要是日本已有200萬座小水力發電的站點，而且也收購水動能自循環發電系統的電力，目前四季洋圃在日本已有代理商，希望與日本傳統小水力發電形成互補式的合作。

在張鈴宏董事長領導下，四季洋圃集團六年來致力於能源開發，包含創能、儲能、節能三大面向，未來四季洋圃能源科技將佈局使產品項目更加周全，從8/31~9/2日本東京的國際智慧能源週特展中的PV EXPO 2022秋季展開始邁向國際市場，9/2~9/4台南國際綠色產業展、10/19~10/21台灣國際智慧能源週，以及澳洲主題展隆重亮相，積極參與國內外展覽，將台灣優良產品推廣至全世界，嘉惠世界各地電力缺乏的地區。關於近期詢問度甚高的Season SolarUp四季太陽能板效能提升器，歡迎上網：http://set-energy.com.tw/set/