TTA慶四周年 跨部會領航臺灣新創接軌國際

國科會臺灣科技新創基地(TTA)慶祝成立四周年，16日舉辦為期兩天的TTA新創嘉年華，多位駐臺代表、國際創業家投資人、加速器、企業及新創校友等超過百位貴賓也共襄盛舉。國發會龔明鑫主委親臨致詞期勉各部會齊心支持新創，在不同階段的成長與發展，共同扶植臺灣科技新創茁壯。以色列科技新創教父暨2011年諾貝爾化學獎得主丹‧謝赫特曼特別錄製祝賀影片，期許各界挹注更多科研創新資源，帶動社會與經濟發展。

國科會主委吳政忠感謝國內外各界貴賓共同見證TTA重要里程碑，期許TTA能持續強化跨部會接棒，整合臺灣的科技優勢與科研能量，吸引高階人才投入科研創業，提升臺灣科技新創於國際的影響力，期盼TTA持續深化與國際創新創業生態圈之連結，為臺灣新創布局更多的市場機會。

國科會主委吳政忠感謝各部會、國際創業家投資人、加速器及新創團隊齊心，提升臺灣科技新創於國際的影響力。 圖／產學及園區業務處提供

聚科研串南北 助攻臺灣新創接軌全球

為健全創新創業生態系，科技部(國科會前身)TTA於2018年成立，在行政院「亞洲•矽谷推動方案」及「前瞻基礎建設計畫」的政策目標下，透過打造國際級創業基地，完善臺灣科研新創生態圈。成立至今，已成功引進9家國內外頂尖投資型加速器及超過35位國際創業家投資人，為臺灣創新創業生態圈挹注國際創業資源與思維。TTA也同時培育超過500家新創，產業領域涵蓋半導體、AI、生技醫療及大數據等。此外，科技部更在2021年底於臺南沙崙成立TTA南部據點，打造南臺灣國際級新創生態圈暨實證聚落，加速推動產學研團隊發展。

國科會將持續跨部會攜手各界，以科創扶植、南北攜手及國際鏈結三大策略，加速臺灣新創在國際市場擴張與成長，與國際生態圈共融。展望未來，TTA將結合國際趨勢，引領臺灣新創於淨零碳排、資安及精準健康等前瞻科技領域之技術發展，嚴選臺灣新創企業前進美國CES、德國MEDICA等重要國際展會，提升我國科研新創在全球產業鏈之發展與影響力，為我國經濟發展與產業創新注入新動能。

擴展多元創新 繼往開來躍國際

為展現TTA扶植臺灣新創鏈結國際之豐碩成果，TTA在四周年期間同時舉辦各式新創活動，邀請全球最大股權群募平台OurCrowd、應材Applied Ventures、Pegasus Tech Venture等國際重量級投資人傳授新創成功成長經驗；此外，現場展出33家獲國際大獎認證及國際加速器推薦之新創團隊，包含本次於法國Viva Tech、英國London Tech Week榮獲國際新創大獎、於食品科技、運動科技領域具創新應用之潛力新創。同時更以「時光迴廊」帶領大家回顧TTA發展歷程，期望臺灣科技新創圈繼往開來、開拓新局。

更多TTA四周年相關活動資訊可上網瀏覽 : https://reurl.cc/D3d5ER 。有意觀看臺灣新創企業

參加2022德國MEDICA，2023美國CES徵案資訊可上網查詢: https://reurl.cc/RXr2Z9