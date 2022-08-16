「碳排淨零論壇」於朝陽科大舉辦 分享實踐淨零行動方案

為了響應台灣2050淨零政策，中華民國環境工程學會、台中市政府環境保護局以及中華民國環境工程技師公會全國聯合會今（16日）於朝陽科技大學舉辦2022邁向碳排淨零之路論壇，邀請產官學研各界正視氣候變遷的問題，共同商議淨零轉型策略。

行政院環保署副署長蔡鴻德表示，極端氣候引發災難頻傳，世界各國陸續響應2050淨零排放的宣示與行動，國發會在今年3月公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，正式加入2050淨零行列，環保署也積極配合推動淨零的基礎法制，及全民綠生活轉型的實踐方案。同時更安排淨零專題演講，由台中市環保局局長陳宏益及南投縣環保局局長李易書擔任引言人，邀請行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫剖析全球氣候政治與淨零減碳趨勢、而工研院化材所副所長賴秋助探討淨零永續趨勢下的產業新契機，台灣標竿產業包括台塑公司、中鋼公司及台積公司也在論壇中分享產業實踐淨零的行動方案，大受好評。

朝陽科大校長鄭道明致詞時表示，該校致力年降2%的能源使用及碳排放量，將於2045年達成淨零排放目標。圖／朝陽科大提供

協辦本次論壇之朝陽科大校長鄭道明表示，為呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，朝陽致力年降2%的能源使用及碳排放量，期望2030年減少50%碳排放量，並於2045年達成淨零排放(net-zero emissions)之目標，不但連續5年蟬聯世界綠能大學全球百大，更連續4年進榜英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力排名，並蟬聯天下USR大學公民獎連續3年都是私立技職第一，師生致力推展永續發展，營造大學、社會與地球共好，希冀透過論壇促進各界的交流與集思，進一步實踐碳排淨零目標。

「碳排淨零論壇」與會者合影。圖／許俊揚

此外，中華民國環境工程學會理事長林正芳也強調，為了將淨零行動方案推廣至校園及社區，今年特別協助環保署舉辦全國高中小學推廣全民實踐綠生活創意演說競賽，高中組競賽主題為青年世代對淨零綠生活的多元、創新發想，建構未來淨零綠生活模式；國中及國小組競賽主題則為將家庭與校園生活中如何落實綠生活，透過創意演說方式進行分享，藉此強化校園師生及社會大眾對綠生活的認知與實踐，推廣全民綠生活。