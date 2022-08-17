上暘光學將參加8/24雷射展

期盼帶給光學產業界新思維

已多次榮獲國家暨地方獎項肯定的「上暘光學」於民國100年創立迄今，從光學鏡片專業代理銷售為主，到2016成立鏡頭研發團隊、2019年9月建立台灣的鏡頭組裝生產線，開始為高階玻璃鏡頭設計、OEM／ODM生產製造，一路邁向成為國際企業選擇合作的專業光學設計研發製造中心。

上暘光學由董事長吳昇澈帶領經營，持續研發生產主力產品「投影鏡頭」，去（110）年生產超過百萬顆、全球市占率高達10%，包括EPSON、Optoma、BENQ、ViewSonic等世界知名投影機品牌均為其客戶，上暘光學設計、製造的取像鏡頭也已廣泛應用於安控與車載OMS/DMS，在整體表現優異下，上暘近年已成為國家重要獎項常勝軍，統計近三年已榮獲國家品牌玉山獎、經濟部中小企業創新研究獎及金峰獎、桃園地方產業創新獎等，今年已申請的獎項包括：國家品牌玉山獎傑出領導人、經濟部國家產業創新獎、金牌企業卓越獎、台灣金玉獎。

上暘光學近年積極布局工業鏡頭也成功導入Mini LED/Micro LED的分選/點測設備之用，此類AOI檢測鏡頭極為精密，要求低變形失真且為RGB共焦鏡頭，更換光源不需要重新對焦，需要非常高精密度才能在製程中嚴格控管品質、提升產品良率確保運作效能以達到有效降低生產檢測成本，上暘將於8月24-27日參加台北南港世貿二館舉辦的「台灣國際雷射展」(攤位號碼:P1305)，在本屆雷射展中除了展出「投影 & 取像」主力產品外，亦將於8月24日下午於展場舉辦「AI技術應用於光學鏡片外觀瑕疵檢驗」新應用發表，闡明上暘光學的拍攝系統結合AI辨識技術提高自動化檢測之效率，期藉此帶給光學產業界新思維。

為持續擴大全球市占率及提高產品附加價值，上暘已擬定特殊商業鏡頭研發策略，包括高流明投影機系統、無光罩曝光系統，及醫療器材、先進機器視覺、3D形貌掃描儀等應用領域。