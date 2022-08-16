因應電商蓬勃成長 台灣積層佈局綠色製程 滿足數位印刷與友善環境需求

台灣積層為因應電商的蓬勃成長，以及少量多樣、個性化設計的數位印刷市場需求，同時佈局綠色製程，於2015年就引進HP Indigo 20000大型的數位印刷機。近期，再次投資添購一台HP indigo 25K數位印刷機，印刷寬幅更大，且未來改成HNVS高濃度版油墨，更能減少換墨次數，新設備不僅能在專色色彩上優化、也支援特別色大師，可達到快速匹配色彩需求，為業界最快的對色技術，所以無論在色彩展現、降低製程損耗都有不錯表現。

董事長陳界中表示，由於看好數位印刷的市場發展前景，該公司於2016年即已成立「品牌包裝職人－好in網」，專為品牌客戶製作少量多樣的客製化軟性包裝袋，是目前大中華地區可做到客製化軟性包裝於線上即時查價、快速下單、稿件DIY上傳、多元化付款、會員訂單查詢與管理的平台，而且，從2016年開始，該公司每年的數位印刷營收都超乎預期。

在製程環境上，HP數位印刷使用雷射製版暫存影像版的電子供墨技術，也改善了傳統凹版繁雜具汙染的電鍍製版製程，減少了製版時鍍銅、鍍鉻等化學程序也減去電鍍時能源的浪費，符合節能減碳的環保趨勢。客戶服務上，也提升了印刷打樣的時效性，大幅改善客戶對於印刷校色的需求，提供少量多樣的快速生產，也能有效搭配客戶市場行銷活動，加速客戶新產品開發的腳步。

陳界中並指出，近年因美中貿易、疫情及俄烏戰爭，更深刻體認到少子化趨勢所造成的招工不易，全球缺工問題不斷浮現。而早在2012年，台灣積層就開始思考如何改善工作環境及妥善照顧員工健康，同時又要掌握市場脈動，符合市場需求，所以製程設備我們不斷改善，並投資自動化設備，期能在製程上打造「高效率」、「高效能」、「高品質」的生產體系，也能大幅改善現場工作環境。

呼應友善環境及喚起大家對食安的關注

此外，近年來外食需求高漲，想要吃的健康又安心，除了食品本身，食品包裝也開始備受重視，所以台灣積層為了讓大眾能食的安心，在包裝源頭就開始為消費者把關，因此2015年投資W&H柔版水墨印刷機，W&H柔版水墨印刷機的設置，著眼在柔版製版技術大幅提升，柔版製版發展出Full HD高清及平頭式網點等相關技術，製版過程相較於傳統凹版快速又兼具環保節能。

台灣積層採用W&H衛星式柔版印刷機，版材具有良好的親水性，減少對包裝產品的污染，並降低印刷面殘留溶劑氣味，提供客戶綠色包材，對食品安全衛生的保證。 圖／台灣積層提供

W&H柔版水墨印刷機使用陶瓷網紋輥（Anilox Rolor）傳墨，陶瓷層有氣孔，具親水性，帶墨量更加均勻細膩，且有別於傳統印刷機的帶墨輥有熱脹冷縮的缺點，即使大量印製，也較少有色差的問題，顯著提高印刷品質。且W&H柔版印刷機是使用水墨印製，而水性印墨由水性高分子樹脂、乳劑、有機顏料和相關助劑經物理化學過程混合而成，溶劑主要是由水和乙醇所構成，印墨呈液態水狀，傳遞速度較快，減少用墨量，不同於傳統油墨呈現黏稠狀態，更適合大量高速印製，且適合材質廣泛，包含塑膠薄膜、紙類及其它複合材料等，成為食品包材另一種更優質的選擇。

陳界中進一步表示，ESG已為各界企業所重視，台灣積層採用W&H柔版水墨印刷機的設置，除可提高生產力及效率外，也具環保、節能的訴求。再者，為因應電商平台快速竄起，各類社交媒體平台近年更是不斷擴張，製造商已可直接與消費者接觸。因此，網路上的產品琳琅滿目，資訊透明化，競爭非常激烈，消費者對於品牌的忠誠度就會愈來愈低，所以如何從網路紅海中破局，並衝出一條藍海市場，就是行銷策略上最難構思的部份。為能讓品牌與眾不同，少量多樣、個性化的設計就是趨勢之一，而數位印刷就能符合目前市場趨勢，且數位印刷機的成像速度及技術、解析度都不斷的精進創新，加上具可變式圖文的能力，更能滿足顧客在成本、速度、校色等各方面需求。

陳界中表示，該公司一路走來已歷經40多個年頭，追求企業利益已不全然是唯一目的，時至今日，如何讓經濟、社會與環境共榮共生，才是台灣積層永續發展的挑戰，也是肩付的責任與使命。