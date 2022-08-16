大同上半年獲利 9.6億元 EPS0.41元

儘管上半年大環境面臨疫情及原物料高漲，大同 (股票代號：2371) 本業與轉投資雙雙仍有不錯的表現，8月15日公布111年上半年度財報，大同合併營收新台幣144.8億元，年增3.6％；合併本業營業利益14.91億元，較去年同期增加266%。母公司獲利9.6億元，年增82.9％，EPS0.41元，較110年同期的0.23元增加了0.18元，EPS提升78%，這也是大同自110年第二季以來，連續五季每股盈餘獲利。

本業方面，大同受惠於電力與能源產業需求帶動下，與去年同期相較，重電事業營收成長達51%、馬達也達8%，全力發展的太陽能與智慧能源與去年相較，亦有3%之成長。

轉投資事業方面，尚志資產開發大同莊園一期、和田合建案陸續完成交屋，精英電腦積極調整產品結構，大同世界科技持續服務轉型，大同綜合訊電致力於強化直營通路服務，投資事業持續挹注投資收益。 大同重電事業部於月前與西門子能源合作，進入風力發電市場，包含海上與陸上變電站，搶攻台電電廠機組增設及再生能源升壓站建置商機；馬達事業持續發展電動車用之馬達及驅動器動力系統；智慧電表積極佈局東協市場；同時，太陽能事業則已在全台擁有1,275個太陽能發電案場，建置容量超過250MW，並計畫在2025年達成1GW的太陽能發電目標；儲能事業也預計在2025年達到300 MW之規模。