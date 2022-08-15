農產初級加工產品 少添加 低碳排 潔淨減碳新食力

行政院農業委員會農糧署為提升消費者認識農產品初級加工產品國產、少添加、低碳排的優點及協助拓展通路，精選優質果乾、茶包、料理包等11家業者31項產品，在聖德科斯及誠品知味兩實體通路共70家門市，以及誠品線上網路通路上架，方便消費者就近前往門市或上網購買，共同品嚐頂級國產在地的好滋味。

農糧署表示，今（111）年度攜手聖德科斯及誠品知味兩大知名通路合作上架販售多種農產初級加工產品，包括與環境共生的百年茶園「谷芳有機茶園」的特色茶品、「紫城農場」使用香華二號品種製程的仙草料理包、「好好曬日子」慢飛天使製作的洛神花乾、曾獲得十大神農「大力蔘」出品的有機牛蒡乾片、花蓮縣「淺草堂」的有機紅藜及「綠谷愛玉園」種植技轉品種苗栗二號製成的有機高果膠愛玉子等多項頂級好滋味產品，即日起可陸續在聖德科斯65家直營門市以及誠品南西、誠品信義及林口三井等5家門市選購，亦可於誠品線上網路平台下單購買。該署籲請大家多多選購，一同支持臺灣農民用心生產的優質產品，品嚐頂級的初級加工好滋味。

農糧署說明，農產品初級加工場管理辦法於109年發布施行至今，該署積極辦理加工技術與食品安全衛生教育訓練，並輔導農民取得農產品初級加工場登記。依規定農產品初級加工場皆需使用國產溯源、產銷履歷或有機驗證（含有機轉型期）的原料，場域配置、人員訓練、加工製程都需層層把關，並通過各縣市政府衛生單位的實地查核才能確保提供消費者安全安心的優質加工產品，於產地加工生產保留原型農產品，符合減少添加之食品趨勢，更為降低碳排放之產品，該署同時亦依據個別需求，導入專業顧問優化產品包裝設計及行銷協助，改善產品整體質量，助攻拓展市場通路。