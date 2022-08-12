奧義智慧聯手ITFOR 搶下東京都政府標案

奧義智慧今（12）日宣布，日本子公司株式会社 CyCraft Japan 將與合作夥伴、資通訊上市巨擘 ITFOR Inc. 攜手，為東京都內一百家中小型企業導入 EDR 端點防護系統，以 CyCraft AIR 協助企業強化資安防護。

東京都廳自 2022 年起，為支援都內中小企業對網路威脅的防禦，新增中小企業資安對策強化緊急支援（中小企業サイバーセキュリティ対策強化緊急サポート事業）標案，尋求資訊安全業者響應，為都內一百家自願導入 EDR 端點防護系統的中小型企業，提供相應的安全解決方案。2022 年度此案由專注於 IT 與網路服務整體解決方案的上市公司 ITFOR Inc.，以及兩家日本旗艦型電信公司同台競爭，並最終由 ITFOR Inc. 脫穎而出獲得青睞，將以奧義智慧 CyCraft AIR 守護都內中小型企業端點安全。

ITFOR Inc. 為知名的日本資訊服務商，於金融等業界具有極高的市占率，並自 2021 年起與奧義智慧展開合作，代理奧義旗下 CyCraft AIR 系列資安防禦產品，強強聯手為日本企業提供 AI 全自動的端點偵測與回應 (Managed Detection and Response, MDR)、企業資安健診等服務。CyCraft AIR 運用奧義專利的 AI 分析技術，從端點、網路、情資等多方面切入，全天候守護企業系統安全，並能第一時間察覺駭侵威脅、立即進行應變，已獲多國市場實證，並受到 Gartner、IDC 等國際權威機構的青睞，被選為代表性案例收錄於 AI 資安市場分析報告內。

奧義智慧共同創辦人吳明蔚博士表示：「近年來奧義邁向國際的腳步持續加速，自去年與 ITFOR Inc. 合作以來，也陸續在日本完成許多成功案例。本次很開心雙方的合作成功拿下東京都的案子，很期待 CyCraft 的自動化威脅獵捕與快速鑑識應變，為廣大的東京都中小企業大幅提升資安防禦實力，並大幅降低資安人力不足與反應不及的痛點。 」

ITFOR Inc. 代表取締役社長佐藤恒徳表示：「本次我們挑戰東京都為中小企業設立的 EDR 標案，並順利脫穎而出獲得採用。從 2021 年開始，ITFOR Inc. 除了以無現金平台與數位平台協助當地社會的進步外，亦致力於資訊安全平台的建構；而這次的得標，對 CyCraft AIR 產品品質及敝社專業知識而言，更是一大肯定與良好的評價。藉此機會，我們將會持續與奧義智慧合作，善用兩家公司彼此的優勢，為東京的中小企業、以至於日本國內的資安防禦對策，提供強力支援。」