國科會與嘉義縣府舉辦「嘉義科學園區招商暨產學交流論壇」

嘉科上線，嘉義起飛！打造南台灣科技產業廊道

由國家科學及技術委員會與嘉義縣政府共同舉辦的「嘉義科學園區招商暨產學交流論壇」，會中有意進駐的8家企業(安永生技、農譯科技、皆展、北群醫學、經緯航太、安吉氣象、大旺生醫及坤暐科技) 在國科會副主任委員陳宗權、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、王美惠、吳玉琴、蔡易餘、嘉義縣經濟發展處處長江振瑋及南科管理局局長蘇振綱的見證之下，分別以代表嘉義傳統技藝「新港板陶窯」的陶板，壓上手印象徵各家廠商對嘉義科學園區的承諾，藉由後續陶板窯燒出嘉義科學園區的未來榮景與新的契機。

參與論壇貴賓合影。圖／國科會提供

隨後舉行的產學交流論壇，邀請嘉義大學林翰謙校長、虎尾科大張信良校長、中正大學王祥辰研發長、勤誠興業陳美琪董事長、東捷科技陳贊仁總經理及和大工業沈千慈執行長等6位產學代表參與，針對未來嘉義科學園區重點產業，分享相關領域的人才培訓現況、產業發展狀況，以及未來的產學合作模式，讓現場來賓能充分了解嘉義科學園區在南臺灣科技產業廊帶扮演之角色。

國科會副主委陳宗權致詞。圖／國科會提供

陳宗權副主任委員致詞時指出，新國科會成立後首次舉辦屏東及嘉義的雙園區同步招商啟動儀式，未來國科會將扮演領頭羊角色，擘劃科技發展願景，以全球視野、在地創新的理念，建構「精緻多元、優生活、節能永續」的嘉義科學園區。

陳宗權副主任委員說，未來嘉義科學園區除建構完整的產業上下游供應鏈外，也將同時灌溉人文薈萃的學界資源，國科會將結合嘉義大學、中正大學、虎尾科技大學等周邊學界資源，投入研究創新，厚植國內科技人才庫，吸引高科技人才回到嘉義就業。國科會南科管理局憑藉著既有科學園區的成功開發經驗，從嘉義科學園區、臺南科學園區、高雄科學園區、橋頭科學園區，一路往南串聯到屏東科學園區，已打造一條完整的南臺灣科技產業廊帶。

蔡總統已於今(111)年6月宣示將挹注中央資源及國家級技術實力，在嘉義打造無人機國家隊，國科會已在嘉義科學園區超前部署 ｢智慧載具｣產業，未來將與交通部的「國家級無人機研發測試驗證中心」、中科院的「民雄航太園區」，以及嘉義縣政府籌設的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」 ，形塑最完整的無人機產業聚落，提升我國智慧載具的技術水準，也歡迎業界先進能踴躍到嘉義科學園區來投資。

嘉義科學園區總面積88公頃，其中產業用地40.68公頃，園區籌設計畫已於今年1月奉行政院核定推動，而今年4月3日也辦理籌備辦公室揭牌典禮，園區各項建設如期如質的推動，預計112 年4 月廠商建廠可與公共工程同步進行，希望能將新興科技導入嘉義境內產業，並與嘉義境內的產業園區進行跨域整合，形塑產業聚落，完善嘉義科學園區，落實「嘉科上線，嘉義起飛」的願景及目標。