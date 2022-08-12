營建署舉辦再生水與環境永續發展推動交流研討會

近年來全球氣候變遷的影響逐漸加劇，台灣亦呈現降雨強度增加及旱撈交替頻繁，為減輕氣候變所帶來的水資源衝擊，穩定國內產業用水需求，內政部營建署8月12日舉辦「再生水與環境永續發展推動交流研討會」，藉此研討會，帶動國內後續再生水相關計畫的推動，促進國內再生水技術發展，達成永續水資源再利用之目標。

此次議程安排將從「過去」的污水下水道建設推動，到「現在」的污水再利用，再到「未來」的再生水永續經營作為發想，邀請內政部次長吳堂安、內政部署長吳欣修、歐陽嶠暉教授、陳益昭秘書、駱尚廉老師等污水下水道重要建設之幕後重要推手們，帶領與會者瞭解公共污水下水道的「污水下水道建設紀實」，落實現行的公共污水處理廠再生水個案穩定之推動，並由國內具有再生水推動相關經驗之專家學者，從「政策」、「執行」、「技術」三大主軸面向，分享近年來再生水相關「政策推動與推廣」、「企業使用再生水」及「新技術趨勢」等主題。

內政部次長吳堂安指出，營建署自102年起積極推動再生水開發案，目前全台有11座公共污水處理廠，預計至115年再生水供應量可達19.5萬噸之目標，120年以28.9噸為目標。

內政部次長吳堂安指出，營建署自102年起積極推動再生水開發案，目前全台有11座公共污水處理廠，預計至115年再生水供應量可達19.5萬噸之目標。圖／黃台中

本次研討會規劃4項議題:1.「挖掘.城市水影－污水下水道建設紀實」新書發表2.零碳永續及再生水發展3.再生水推動經驗分享4.再生水技術發展。從污水到再生水－污水下水道建設紀實新書一套三冊， 此套書紀錄從日據時代開始，污水下水道的起初摸索、規劃方向、法令推動與實行，到爭取建設發展階段，完整描繪台灣污水下水道的過去、現在與未來，讓國人藉此充分認識國內污水下水道建設推動歷程，進而珍惜環境與水資源。

污水下水道建設紀實一套三冊：成就與前瞻、全面啟動、篳路藍縷。圖為套書封面。圖／營建署提供

零碳永續及再生水發展主題由國家發展委員會及內政部對說明國內再生水政策執行歷程及現況執行情況，由此衍伸出未來發展之目標，並探討再生水處理過程如何朝向碳排淨零發展。會中邀請台積電公司，說明使用再生水之緣由，以及其對企業社會責任的優勢。

隨著再生水技術日漸成熟，再生水之供給亦已日漸穩定；但再生水常因需水端媒合及權責單位協調不易，因此在推動時常遭遇協商困難。再生水推動經驗分享主題以國內建設中之永康再生水廠為案例，由執行單位營建署下水道工程處南區分處分享其自規劃案提出、再生水需求單位探尋及再生水水價談定的歷程；並由美商傑明工程公司台灣分公司，探討及分享再生水替代履行方案，由鄰近再生水廠之業者使用替代義務使用再生水之業者進行使用，而義務使用業者則使用自來水，並補貼再生水價之差額，以此替代履行之方式，推動發展商業機制，提升國內再生使用量。希冀透過執行經驗分享與累積，有助於其他案件之推動。

會議中也探討再生水技術發展，邀請中原大學化學系莊清榮教授、工研院材化所組長梁德明、台大環境工程學研究所侯嘉洪教授、化學工程學系王大銘教授，對4種最新污水再生技術進行說明及探討，使與會人員瞭解目前再生水處理最新發展技術，將這些可行技術予以商業化並提供給國內廠商使用，達到整合產學官的力量，為台灣再生水業做好競爭準備及實力。