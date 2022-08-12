屏科啟動屏東翻新！ 打造科技、人才與生活的新都心

屏東科學園區招商暨產學交流論壇吸引逾150位產官學研先進共襄盛舉

國家科學及技術委員會與屏東縣政府12日攜手舉辦「屏東科學園區招商暨產學交流論壇」，宏致電子、聚和國際、明揚國際、明寶生物科技、裕晨科技、加捷生醫、健茂生物科技及和頌企業等8家有意進駐園區之廠商，在國科會副主任委員陳宗權、屏東縣長潘孟安、立法委員周春米、屏東縣城鄉發展處處長李怡德及南科管理局局長蘇振綱的見證之下，雙方分別在代表屏東六堆客庄精神的油紙傘上簽名表示進駐意願，並共同舉起繪有大武山意象的油紙傘，象徵屏東科學園區猶如綿延的大武山脈，撐起屏東的產業發展，吸引優秀青年返鄉匯聚屏東，打造科技產業聚落的新都心。

國科會及屏東縣府及有意進駐屏科廠商，共同簽署合作意向書。圖／國家科學及技術委員會提供

繼進駐意願簽署儀式後舉辦的產學交流論壇，邀請屏東科技大學張金龍校長、屏東大學陳永森校長、中山大學王朝欽研發長、巧新科技黃聰榮董事長、能元科技黃大益廠長及長興材料陳弘毅營運長等6位產學代表參與，針對未來屏東科學園區重點產業，分享相關領域的人才培育、產業發展，以及未來的產學合作模式，讓現場來賓能充分了解屏東科學園區未來的發展規劃。

國科會副主委陳宗權歡迎企業進駐屏科，並鼓勵青年學子返鄉就業。圖／國家科學及技術委員會提供

陳宗權副主任委員致詞時指出，科技部已於上個月27日更名為「國家科學及技術委員會」，新國科會將接續過去科學園區的成功開發經驗，打造「精緻多元、優生活、節能永續」的屏東科學園區，而且屏東是個人文薈萃的地方，未來國科會將結合屏東大學、屏東科技大學、中山大學等周邊學界資源，投入研究創新，厚植國內科技人才庫，吸引出外求學子弟回屏東發展。而除了土地及人才之外，供應鏈對屏東科學園區的發展也非常重要，南臺灣從嘉義科學園區、臺南科學園區、高雄科學園區、橋頭科學園區一路串聯到屏東科學園區，國科會南科管理局已打造一條完整的南臺灣科技產業廊帶，利用既有科學園區的發展優勢，提供屏東科學園區未來產業所需的供應鏈。屏東科學園區規劃引進 ｢智慧農醫」、｢綠色材料」、｢ 太空科技 」及 ｢其他新興科技」等四大主軸產業，而國科會為了使太空產業供應鏈能落腳屏東，109年6月已在旭海建立「短期科研探空火箭發射場域」，今年7月也順利發射臺灣第一具「混合式類衛星載具火箭」，希望能帶動相關產業鏈進駐園區，歡迎各位在場的業界先進能踴躍到屏東科學園區來投資。

屏東科學園區招商暨產學交流論壇產官學研菁英踴躍出席。圖／國家科學及技術委員會提供

屏東科學園區總面積73.83公頃，其中產業用地38.17公頃，園區籌設計畫已於今年1月奉行政院核定推動，而今年3月26日也辦理籌備辦公室揭牌典禮，園區各項建設如期如質的推動，預計112 年4月廠商建廠可與公共工程同步進行，希望能將新興科技導入屏東境內產業，引領在地產業轉型升級與創新，並加速科技產業落地成形，落實「屏科啟動，屏東翻新」的願景及目標。