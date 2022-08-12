2022 AWS台灣雲端高峰會 佈局雲端迎商機

Amazon Web Services（AWS）於10日至11日舉辦2022 AWS台灣雲端高峰會，以「佈雲今日．決勝未來」為主題，帶來最前瞻的雲端趨勢，展示企業如何運用雲端優勢探索更多商業可能性。此次高峰會上，AWS宣布在台推出「企業新創雲端合作計劃」，希望以全球領先的雲端服務技術與亞馬遜獨有的創新文化為奠基，鼓勵台灣企業開放創新，幫助台灣客戶與AWS合作夥伴串聯外部新創團隊，為大企業帶進雲端技術、新創資源及人才，以加速創新轉型的步伐，共創互利前景。在此之前，AWS已與多家機構及企業合作，啟動了多個不同面向的企業新創合作計劃。其中包括與國家生技園區及國際大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）推出的「國際生醫智能加速器計劃」、與BenQ合作推出的「教育新創招募計劃」、與高雄市政府投入的台灣雲端人才培育計畫等。透過「企業新創雲端合作計劃」，AWS將充分賦能台灣業界共同布局雲端，迎向商機。

Amazon Web Services（AWS）於10日至11日舉辦2022 AWS台灣雲端高峰會，以「佈雲今日．決勝未來」為主題，帶來最前瞻的雲端趨勢，展示企業如何運用雲端優勢探索更多商業可能性。此次高峰會上，AWS宣布在台推出「企業新創雲端合作計劃」，希望以全球領先的雲端服務技術與亞馬遜獨有的創新文化為奠基，鼓勵台灣企業開放創新，幫助台灣客戶與AWS合作夥伴串聯外部新創團隊，為大企業帶進雲端技術、新創資源及人才，以加速創新轉型的步伐，共創互利前景。在此之前，AWS已與多家機構及企業合作，啟動了多個不同面向的企業新創合作計劃。其中包括與國家生技園區及國際大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）推出的「國際生醫智能加速器計劃」、與BenQ合作推出的「教育新創招募計劃」、與高雄市政府投入的台灣雲端人才培育計畫等。透過「企業新創雲端合作計劃」，AWS將充分賦能台灣業界共同布局雲端，迎向商機。

AWS台灣暨香港總經理王定愷發表歡迎致辭表示：「過去幾年我們看到外部環境給企業帶來的許多不確定性風險已經逐漸成為新常態。這些不確定性要求企業改變過去的運營方式，建立自身業務的確定性。我們認為雲技術正成為企業建立業務確定性的重要方式。台灣企業應該思考如何『善用雲端』來轉型和創新，進一步應對資安治理、永續發展等方面的挑戰。AWS希望透過我們業界領先的雲端技術、布局全球的基礎設施和豐富的合作夥伴解決方案，助力企業提高自身的競爭力，成功從動盪的市場環境中突圍，實現業務的成長。」

本次AWS台灣雲端高峰會特別邀請到AWS IoT物聯網副總裁Yasser Alsaied分享全球IoT產業領域的新興技術發展和產業趨勢，以及AWS在台灣的IoT技術的計畫和成果。此次AWS雲端高峰會也同場加映企業永續領袖座談，集結多名重量級業界領袖，包含勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總林彥良、宏碁永續長劉靜靜，與王定愷總經理一起分享創新產業的革新模式、永續轉型及資安等熱門議題。AWS也邀請到客戶及合作夥伴分享利用雲端服務來拓展業務的經驗，其中包括中華電信、遠見天下文化事業群等。

此次高峰會内容涵蓋9大熱門雲端主題、超過45場議程內容、舉辦包括資安防禦在内的10場雲端實戰工作坊，也特別設立ESG遊戲體驗、開發者、新創等專區。預計吸引超過5,000名參觀者。