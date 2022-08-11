碳中和是眼前最急迫的生存問題

台灣碳資產公司董事長張三河指出，碳中和不是未來的問題，而是眼前最急迫的生存問題，也是產業升級的內在契機，若轉型成功，地球和人類將是一個多贏局面。

他強調，減碳浪潮來襲，從商品零碳化企業承諾，各國開始要求供應鏈淨零碳排，到國際貿易機制，納管範圍為碳密集產業，鋼鐵、水泥、肥料、鋁、電力、化學、塑膠、氨、氫等產業輸入歐盟國家得課碳關稅。另外，各國承諾降低碳排放量，逐步將全球暖化控制在1.5度C，逐步淘汰煤炭，並協助貧弱國家應對暖化，敲定碳市場規則。

碳中和除了給企業帶來挑戰外，也帶來新際遇。張三河指出，若是一個國際賽局，碳中和將是帶來企業永續轉型、重新洗牌的歷史際遇。

他提及未來的三個重點工作，包含了永續轉型、數位轉型、能源轉型。

永續轉型包含領導人的決心、供應鏈管理、企業永續宣告，把目標明確化、發展方向訂出來，才能有辦法實現SDGs永續發展目標等。

在數位轉型方面，他引用調查指出，86％企業仍使用試算表手動記錄和揭露排放，因此可以將碳盤查活動數據量化，就是企業iEMS導入，「與其加班做EXCEL，不如下班看儀表板」。其中，數位轉型包含了數位化、數位優化、數位轉型。

能源轉型方面，碳中和是一個偉大的歷史進程，因為帶來更深層的新工業革命。

另一方面，張三河指出，從碳管理到碳中和基本需要滿足的條件，包含能源管理、使用再生能源、溫室氣體減量、綠色科技服務。

談到碳中和背後的時代意義。他強調，碳中和不僅僅事關氣候變遷，也事關國家和企業的永續發展，且人類只有一個地球，這個地球必須是一個綠色的星球，改變思維才能看見未來。