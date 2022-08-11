發展綠色金融是華銀未來百年關鍵

華南銀行總經理黃俊智指出，金融機構掌握龐大資金，扮演分配社會資源之角色，可成為引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。

華銀積極發展以環境友善及永續經營為目標的綠色金融，這將是華銀未來百年發展的重心。

黃俊智強調，華銀發展綠色金融的道路上與政策同步，逐步推動並掌握低碳轉型相關商機、引導資金投入綠色產業。其中，對永續指數連結貸款有很大的期待，可以建議客戶產業轉型要往正確的方向走，鼓勵企業減少碳排放、廢棄物或耗水量。

鼓勵的方法是將貸款利率與ESG績效表現掛鉤，公司的ESG績效做得愈好，銀行給的貸款利率就越優惠，短期間銀行的盈餘也許會減少，但是長期來看，客戶會感激銀行提早為他們轉型，提早因應氣候變遷帶來的衝擊。

華銀近五年來積極參與指標性大型再生能源電廠融資計畫，也透過授信支持太陽能發電案場的建置，近來更積極參與離岸風電、水力發電等再生能源專案融資。

此外，華銀也長期深耕中小企業客戶，積極協助中小企業進行節能減碳方面的資本支出，並引導授信資金流入符合減碳轉型、綠能投資、電動車、儲能設備、智慧電網等社會環境友善企業，引導企業遵循ESG。截至6月底，華銀承作了約3,681億元的綠色金融企業貸款，這就是融資的力量。

黃俊智指出，華銀也在投資業務方面落實綠色金融，截至5月底，總計投入臺灣永續指數成分股之標的21檔共約322.05億元，佔總持股餘額比重達89.64％；截至6月，總計投資綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券餘額共149億元。

減碳的腳步上，華銀也積極身體力行推動行內節能減碳計畫，持續導入取得國際認證。採購上，華銀訂有「綠色採購條款」，近三年華銀購買環保耗材、環保設備及綠建材的金額逐年增加，去年總共採購了9,349萬元。

黃俊智強調，氣候變化跟生活在地球上的每一個人都切身相關，同樣每個人都可以為減輕氣候變化的衝擊做出貢獻。華銀將持續發揮自身影響力，從銀行本身做起，並善用融資及投資工具引導客戶積極朝節能減碳方向前進，強化以環境友善及永續為目標的綠色金融。