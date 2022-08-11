高電力排碳係數 讓台灣淨零競逐輸在起跑點！

全球「淨零競逐」戰開打，碳成本負擔是決戰勝負關鍵。然而，台灣綜合研究院副院長李堅明直指，台灣的「電力排碳係數」高，企業再怎麼減碳一乘上係數就輸了，根本就「輸在起跑點」！「成本負擔」只是淨零的第一大挑戰，還有第二大挑戰「時間壓力」。

李堅明點出台灣產業因應全球淨零競逐挑戰四大困境。一、台灣年出口超過4,400億美元，碳排放卻在國內，國內減碳空間有限（負碳科技成本高、沒有碳權交易），很難滿足國際供應鏈要求。

二、產業的「直接排放」會因為企業基於設備的使用年限(或壽命)，不容易替換，例如製程設備，使用年限長(超過20年)與投資金額大等因素產生「碳鎖定」現象，再減空間有限，而「間接排放」又受到電力係數高的影響。

李堅明憂心，台灣電力係數位在全球末段班等於輸在起跑點。舉例來說，南韓是台灣半導體、資通訊產業的主要競爭對手；目前台灣每度電排放的二氧化碳，比南韓多出86克，在開徵「碳關稅」的市場機制下，假設每噸碳價20美元、企業一年使用100億度電，那麼台灣公司每年負擔的碳成本將比南韓高出1,720萬美元。

三、我國無法參與國際碳交易，且將開徵碳費，會提高產品碳足跡成本負擔，將衝擊我國出口與經濟成長。四、碳成本將逐漸成為企業選擇投資環境的重要因素，恐將引起產業全球布局思考(產業外移)，降低國內投資，影響經濟成長動能。

李堅明舉例，瑞士推估2030年目標減排50％，但只能做到減排37.5％，就決定向秘魯購買ITMOs，即投資2千萬歐元在祕魯的森林保育計畫(Tuku Wasi 地區)來抵銷不足的12.5％。

李堅明也提出四大解方，一、董事會應將氣候績效與財務績效等視齊觀，將是淨零競逐經濟的最佳ESG淨零行動。及早回應全球淨零競逐4Ps原則的起跑線標準，滿足金融機構綠色融資準則。

二、產業應盡速推動以產品碳足跡的SBTi，建立碳流數位化碳足跡管理系統，並落實內部碳定價，啟動碳中和、負碳商業模式，開創淨零經濟商機與契機。三、申請一個碳權帳戶，經營碳權與碳資產開發，儘速布局自然為本解方的碳權經營(取得VCS或GS碳權)，創造淨零競逐經濟商機。四、加強碳權方法學開發，將減碳轉換為碳權，開創減碳商機。