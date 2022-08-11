金管會帶頭拚淨零 四大策略劇本寫好

全球暖化將在20年內升溫1.5℃，已有136個國家宣示淨零排放目標，我國為出口導向國家即將面臨綠色供應鏈與碳關稅的考驗，淨零轉型刻不容緩！金管會證期局局長張振山指出，金管會循序漸進推ESG，從金融機構、上市櫃再到中小企業供應鏈，已祭出四大策略架構「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」、「證券期貨業永續發展轉型執行策略」。

張振山表示，綠色金融行動方案2.0可為綠色產業引資。目前國銀在綠能科技放款達1.38兆元、綠色授信與永續連結貸款於2022年4月起蒐集年底公布；責任投資達13.8兆元、保險業投資再生能源147億元、投資綠色債券418億元；綠色債券則已累計發行84檔、規模2,316億元、社會責任債券共9檔、181億元、可持續發展債券17檔、701億元。

「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」則訂定2023年起實收資本額大於20億元的上市櫃要揭露申報CSR報告書，2027年全體上市櫃公司要完成溫室氣體「盤查且與財務報表範圍一致」，2029年則要完成「溫室氣體查證且與財務報表範圍一致」。張振山表示，目前臺灣溫室氣體盤查限縮於廠區，無法了解整體公司溫室氣體排放狀況，未來要求要母子公司都要揭露，提供合併報表，有利於公司評估整體溫室氣體排放量，並訂定減碳目標，透過資訊揭露使企業即早因應準備

「證券期貨業永續發展轉型執行策略」則明訂證券期貨業揭露碳盤查相關資訊。張振山表示，未來將持續透過評鑑方式鼓勵上市櫃公司推動ESG，推動公司治理評鑑為ESG評鑑，另外因應國際趨勢逐步要求於年報揭露氣候相關、永續資訊、溫室氣体範疇相關揭露。讓ESG成為企業DNA，為地球永續攜手努力。