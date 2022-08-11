要零碳也要綠金 產官學找解方！

淨零是長達30年的公路賽，金融業可引領企業，共創資本市場永續生態圈

新冠肺炎疫情翻轉了人民的生活型態，也讓全球開始尋找兼顧「環境、社會永續及經濟發展」的解方，永續發展成顯學。華南銀行與工商時報10日所舉辦的「零碳綠金線上論壇－淨零金融與永續發展路徑」由產官學界共同激盪，金管會副主委蕭翠玲表示，永續發展有賴公私部門協力合作、長期推廣，創建永續經營新時代有賴各方合作，共創資本市場永續生態圈。

蕭翠玲表示，台灣身為地球公民一份子，政府積極因應氣候風險跟進全球永續發展行動與國際接軌，總統蔡英文也承諾2050年要達到淨零排放，金管會是金融機構、資本市場的主管機關亦致力於引導金融機構、上市櫃公司積極推動永續發展。

蕭翠玲表示，綠色經濟、永續發展是我國推動的重要政策，金融機構集結大眾資金，更要管理資金、善用影響力透過議和、與投融資對象的溝通對話，將ESG原則融入投融資業務，鼓勵客戶重視ESG，降低氣候變遷帶來的營運風險，透過金融業影響力，提升企業客戶永續經營的能力。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬則指出，華南金融集團肩負企業公民責任，在嚴峻環境下致力對抗疫情、改善氣候環境，希望能盡棉薄之力，成為民眾後盾，保護共享的全球環境。華南金控也積極回應各方利害關係人期待，推動ESG相關議題，在2020年起回覆國際投資機構要求碳揭露問卷、導入氣候相關財務揭露，關注氣候變遷議題帶來的風險與機會，更進一步在2022年6月中加入赤道協會簽署赤道原則，以及配合財政部「公股金融事業ESG倡議平臺」之規劃、金管會的綠色金融2.0及公司治理3.0政策，實踐永續金融，並朝政府2050年淨零碳排的目標前進。

張雲鵬表示，華南金控也將氣候變遷風險納入風險管理政策，辨識及評估可能影響，並擬具因應措施，積極開發相關金融服務的綠色商機。此外，自今年起華南金控之CSR企業社會責任報告書也正式更名為ESG永續報告書，並持續提升報告書資訊揭露品質，目前規劃將「永續會計準則」納入編製準則中，參考全球永續性報告協會的指引進行編製，委請第三方辦理驗證，使ESG資訊更全面且一致性地向大眾揭露。

經濟部研發會執行秘書莊銘池表示，2030年以前大幅利用既有技術降低溫室氣體排放，但至2050年必須運用新技術(目前示範或原型階段的技術)達到淨零目標。他也點出台灣能源轉型邁向淨零轉型的七大關鍵：「風、光、熱、海、氫、儲、匯」，即風力發電、太陽光電技術研發、豐富地熱資源、24小時可發電的波浪發電與海流發電、氫能發電、儲能設備、以氣換煤及CCUS減碳技術。

「淨零不是短距離的『爭先賽』，而是長達30年的『公路賽』」莊銘池強調。台灣企業要打淨零團體戰，共同創造淨零綠色成長新動能。

圖說：華南銀行與工商時報共同舉辦「零碳綠金線上論壇－淨零金融與永續發展路徑」，華南銀行副總經理許素蓉（左起）、台灣碳資產董事長張三河、臺灣綜合研究院副院長李堅明、工商時報總編輯梁寶華、金管會副主委蕭翠玲、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、金管會證期局局長張振山、華南銀行總經理黃俊智、經濟部研究發展委員會執行祕書莊銘池、金管會證期局發行組組長尚光琪出席活動共同合影。