美利達台北首場新車試乘會大爆滿 13日中部場台139線鳳山寺登場

美利達2022新車試乘會首場上週六（6日）在台北士林登場，爆滿的200位車友親臨會場，免費試騎體驗美利達新車，單車Youtuber哲睿Jerry也特別到場陪騎，還邀請到職棒啦啦隊女孩蓁蓁進行活動主持，現場氣氛熱情又熱血。第二場中部場也將在13日在八卦山脈139線的鳳山寺登場，再來是20日高雄場、9月3日新竹場。

美利達特別請來職棒啦啦隊蓁蓁擔任試乘會活動主持人。圖／美利達提供

「讓車子說話！實際看過、摸過、騎過，調性適合買了之後才會更喜歡騎車」單車Youtuber哲睿分享並建議車友可好好把握後續3場免費試乘美利達新車的好機會。

美利達新車試乘由單車Youtuber哲睿Jerry領騎。圖／美利達提供

今年美利達試乘會除了安排高檔電動（輔助）自行車外，還有環法賽冠軍車隊同系列的最新SCULTURA（斯特拉）及REACTO（銳克多）兩大公路車系與BIG.NINE（大9）登山車讓車友們試乘體驗。

而對於車友經常詢問公路車該選擇斯特拉或銳克多的問題，過去也曾遇到這種困擾的網紅哲睿以過來人表示，撇開個人喜好，斯特拉的重量較輕，爬坡性能特別優異，且兼具低風阻，適合身形較苗條的車友，若是較壯碩型的車友，則不妨優先考慮空氣動力效能第一，爬坡性能兼具的銳克多。

美利達SCULTURA 5000實現優異的空氣力學性能，有著更輕量、低風阻，舒適座艙更優化的綜合表現。圖／美利達提供

REACTO 5000是台超值高性能、高舒適低風阻車款，相當受到車友們喜愛。圖／美利達提供

至於標榜「輕鬆爬坡、騎樂無窮」的美利達電動（輔助）自行車，哲睿則表示，年輕人可鼓勵建議父母輩們一起到場體驗，相信一定會有相當驚艷的騎乘感受與驚喜。

而同樣有開放試乘的登山車系BIG.NINE，現正夏季促銷優惠，9月底前訂購BIG.NINE、BIG.SEVEN、BIG.TRAIL車系，市價30,000元以下車款，贈送立式打氣筒（市價750元）及座墊包（市價600元），若購買市價30,001元以上車款，除了立式打氣筒及座墊包，再加贈一件自行車車褲。

試乘會報名網址：https://irunner.biji.co/meridaTestride2022，或搜尋關鍵字「美利達新車試乘會」，若網路報名額滿，仍有限量的現場報名名額，車友們可以把握機會。