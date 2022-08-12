唐榮Alighter電動巴士簽台、立MOU 挺進歐盟

唐榮Alighter電動巴士挺進歐盟邁出一大步；2022年8月10日唐榮車輛科技公司董事長何義純與立陶宛UAB Vejo projektai電動巴士公司代表在二國官員見證下，簽署電動巴士合資合作備忘錄MOU，雙方將攜手一起開拓歐盟數十國電動巴士市場商機。

8日立陶宛來台訪問團中的三家電動巴士企業特地参訪唐榮車輛，由於唐榮Alighter電動巴士，與歐洲大廠同步，擁有液冷技術電池模組與450公里長續航力，吸引立陶宛UAB Vejo projektai電動巴士公司，簽署「液冷技術」電池模組與「新車型」電動巴士合資MOU，打造台、立二國電動巴士合作新標竿。

唐榮車輛董事長何義純表示，非常感謝10日立陶宛三家電動巴士企業蒞臨，由於唐榮擁有多年與Volvo Bus及Bombardier等國際大廠合作經驗，且整車生產線完整，深受立國三家參訪企業肯定，此外，唐榮車輛具有一般車企難以企及的「最高品質」水準，可在資源互補下，實現雙方的企業目標。

何義純說，唐榮車輛與立陶宛UAB Vejo projektai電動巴士企業已完成MOU簽署，雙方透過合資，未來將在立陶宛建立「液冷技術」電池模組廠生產線，共同拓展2030年前歐盟多國市場的電動巴士龐大需求。除了合資建立液冷技術的電池模組產線外，雙方也將對於整車新車型及整車複合材料結構技術二個項目，展開具體的合資合作，對社會環境永續，做出貢獻。

何義純指出，使用「風冷技術」電池模組的電動巴士，長時間營運下，由於電池模組將長時間處在「攝氏55度」以上的高溫環境下，若維護不力，五年內電池模組的電量及續航力將衰退40％以上，影響客運公司的營運績效甚鉅，因此客運公司必須於日間營運時間不斷補電，甚至須調度第二輛巴士支援，徒增營運成本。

何義純強調，長續航力技術為電動巴士的關鍵技術之一，若電池能量無法提升至350Kwh以上，續航力將達不到國際招標規範要求，例如近期公告之邦交國瓜地馬拉首都瓜京市5號線24輛電動巴士招標案，即要求250公里長續航力條件，若電動巴士企業採用低於350Kwh以下的低電池電量設計，將失去參與投標資格，不利於國際市場布局與國際競爭。

唐榮Alighter電動巴士與歐洲國際大廠同步，蘊含7大設計亮點，包括：1.整車輕量化設計，包括底盤車輕量化與車身輕量化。2.歐式全低地板設計，底盤後方無高地板台階。3.450公里長續航力設計。4.液冷電池模組設計，有效改善電池模組高溫情況，更達成降低不同電池位置的溫差，減緩衰退與延長電池模組使用壽命。5.高效能IGBT直驅馬達(Direct drive motor)與控制器技術。6.最高等級的數位儀表智慧座艙。7.遠端智慧監控平台的強大預警功能。