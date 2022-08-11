TAITRONICS & AIoT Taiwan 報名倒數中 政府補助加碼

「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」暨「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，將於今（2022）年10月26日至28日在南港展覽1館展出，今年電子展再度與「台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show Taipei）」及「國際光電大展（OPTO Taiwan）」以電子聯展型式同期舉辦，提供參觀者一次採購電子上中下游產品的一站式服務。此外，為振興受疫情影響的我國會展產業，政府再次推出展覽補助，補助款項主要回饋給國內參展企業，減輕企業參展負擔，歡迎業界善用政府美意踴躍報名參展。

隨著臺灣疫情漸趨穩定，邊境管制逐步放寬，外貿協會全球駐外單位正全力洽邀國際買主來臺採購，已報名參加採購洽談會的買主來自美國、日本、澳大利亞、土耳其、印度，巴西、智利等國，採購品項以電機電子設備及IoT智慧應用為大宗，包括印刷電路板（PCB）、PCIe設備、路由器、控制器、高頻率電源供應器、電源管理系統、減排系統、IoT設備及監視系統等。另外，主辦單位今年還將辦理行動採購洽談會，透過5G手機讓參展商在攤位上與國外買主視訊洽談，讓無法親自來臺的買主也能線上觀看展出的產品。

為了加強國內業者與國際鏈結及掌握AIoT先進技術，今年展覽期間將辦理「AIoT應用國際論壇」，邀請國內外相關企業代表同台深入探討AIoT科技在現代化生產流程中所造成的影響，以及次世代通訊的發展，該論壇將從元宇宙技術在智慧製造上的應用談起，並延伸到AR/VR等最新科技，以及呼應B5G及次世代通訊發展趨勢，是今年最不可錯過的科技知識饗宴。

外貿協會表示，2022年是建立數位新常態的開始，「台北國際電子產業科技展」暨「台灣國際人工智慧暨物聯網展」將以Hybrid方式迎來參展商及國際買主全面回歸，除了實體展覽外，還有為期兩周的線上展覽（10月26日至11月8日），持續協助業者與國際鏈結，拓展市場商機，展覽報名資訊請至：（https://www.taitronics.tw/zh-tw/menu/761DD8EF3E54CE9CD0636733C6861689/info.html ）查詢。