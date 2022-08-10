台灣循環能源發展協會辦轉廢為能論壇 呼籲政府攜手民間共推潔淨家園

台灣能源98%仰賴進口，面對夏季用電吃緊，國內缺電危機四伏；廢棄物去化緩慢，「轉廢為能」技術在產業界已被高度重視；台灣循環能源發展協會於10日舉辦「ESG轉廢為能 你我同行」論壇，透過公協會，結合官方、民間力量，攜手將廢棄物轉化為能源，共同推動潔淨家園。

經濟部在六月底修正發佈「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」與轉廢為能相關的辦法，台灣循環能源發展協會提出一箭雙鵰解決方案，受到國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花的重視，兩人以賀詞方式表達政策上的支持，並認為轉廢為能再發電，有助於國家達到能源自主，以及2050淨零排放的政策目標。

龔明鑫主委指出，打造具競爭力、循環永續、韌性且安全之各項轉型策略及治理基礎，是我國施政一貫目標。台灣循環能源發展協會倡議的「由廢轉能」新科技，將可解決企業端處理廢棄物痛點，降低成本並實質促進經濟成長；國家可減少對進口能源得仰賴，創造綠色發電、達到能源自主。

王美花部長指出，樂見台灣循環能源發展協會結合民間力量，推動廢棄物產熱發電再利用，藉此創造再生能源發展新契機。「相信在政府與民間同心協力下，未來綠色能源比例將可大幅提升、共同達標2050淨零碳排。」

協會祕書長袁易指出，掩埋與焚化會造成環境的二次汙染，協會推動循環經濟的中心處理思想，就在於「沒有廢棄物、只有資源錯置」。政府官方雖已發佈相關辦法，但台灣仍有數以萬計的企業主正在為處理事業廢棄物去化傷透腦筋，並支付高昂的成本；原因即在於由廢轉能的法規、技術、實質運作等，都還在發展的起步階段。「今天舉辦論壇，就是希望政府與民間，科研機構與企業界，一同努力來突破障礙。」

袁易表示，此次「ESG轉廢為能 你我同行」論壇，邀請產官學研齊聚一堂，是替廢棄物轉化為能源此一重要政策拉開序幕，台灣循環能源發展協會致力協助中小企業轉型，達成ESG廢轉為能的目標。期許將政策與技術落實於業界，讓民間單位能與時俱進，跟上時代腳步。

台灣循環經濟發展協會祕書長袁易(左一起)、台日產經友好促進會會長葉建揚、台灣大車隊副董李瓊淑、時代力量議員宋國鼎分享轉廢為能的案例與建言。圖／黃台中

主辦單位當日舉行兩場論壇，邀請國發會、經濟部工業局、能源局、環保署等單位出席，並有關心環保議題的公協會代表、台日產經友好促進會、歐司瑪再生能源科技、台灣大車隊、台灣LG新能源、教育產業代表朝陽科技大學，以及星級觀光飯店礁溪山形閣、連鎖知名飯店福容大飯店，民間投資業殷眾投顧，共享機車業者YATOGO易象創意等多家業者與會。

由於廢棄物去化、公司治理ESG、獲取綠電拓展外銷等，均為企業界關心議題，FB直播更是吸引千人線上共襄盛舉。袁易表示，台灣循環能源發展協會致力由廢轉能，會員中有多家業者具備由廢轉能尖端技術，企業主想進一步了解廢棄物轉化為能源的實質做法，歡迎向協會索取更多資訊。洽詢電話: (02) 22467017。

台灣循環能源發展協會網址:https://www.twreda.org