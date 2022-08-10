2022智慧晶片系統與應用科技高中職教師研習營成大登場

由教育部指導，國立成功大學電機系與虎尾科技大學電機系所主辦的2022智慧晶片系統與應用科技高中職教師研習營，於8月9日在成功大學電機系登場，一連三天將提供高中職教師智慧晶片系統相關課程，希望透過教師研習營持續向下紮根以培訓更多人才。

成功大學電機工程學系特聘教授李順裕博士致詞說明研習營緣由。

圖/安馳科技公司提供。

成功大學電機工程學系特聘教授李順裕博士表示，智慧晶片系統與應用人才培育計畫主要為協助國內大學校院發展建置符合智慧晶片所需的教學資源及能量，透過鼓勵並補助成立全國性智慧晶片系統與應用跨校教學聯盟，聚焦相關晶片系統核心技術及重點應用場域兩大環節，並開發具備智慧晶片系統產業發展潛力之跨領域相關技術及整合應用模組教材，因此開闢此研習營，希望透過研習營讓高中職教師也能參與學習相關資訊，為往後持續在高中職課程的安排與各項資訊或教材提供有所認識與取得管道。

安馳科技公司技術應用工程部資深應用工程經理吳明宗致詞。圖/郭文正

活動贊助商安馳科技公司技術應用工程部資深應用工程經理吳明宗表示，感謝李順裕老師持續投入相關人才培訓計畫，讓該公司也能在供應商亞德諾半導體（ADI）及長期搭配贊助的輔宏公司共同協助提供相關電子材料、技術與業師指導支援等供人才培訓課程應用，過去三年來該公司積極與李老師在智慧醫療方面合作，未來則將擴及人工智慧，這兩方面本就有連結，只是有些領域還須從學校端切入，比如生物科技、化學等對應這些領域的電子材料透過老師介紹供學生試做發想，這場研習營主要是希望透過聯盟讓高中職學生儘早接觸市場產品，避免學生學習資訊與技術跟不上市場腳步，因為半導體產品技術升級相當快，以前可能一年半一代，現在可能9個月就一代了，所以透過現有市場產品的提供減少學生學用落差，另一方面也可幫助高中職生提前了解個別興趣或方向以利選擇大學學校或科系持續鑽研，也可將國內相關產業人才培訓提前布局擴及高中職。