聚誠國際低調過五周年慶 嚴謹成熟方案是成功關鍵

延續三年的疫情讓環境詭譎多變，衝擊許多產業原有的獲利模式，也改變上班族的工作模式。面對考驗，多數企業仍是保持韌性，戰戰兢兢、認真經營事業，聚誠國際就是其中代表。在今年四月台灣放鬆邊境管制、染疫人數飆到頂點之際，聚誠國際很自信地從內科搬到南港新辦公室。聚誠國際總經理許剛平表示:「擁有企業自己的辦公室是既定的目標，我們很高興能在聚誠國際五周年之際，完成了這項指標。搬家到南港，不僅讓同仁擁有更舒適的辦公室公環境，配合政府打造南港為東區門戶、未來科技城的願景，我們落腳在南港，得以享有更便利的交通網，服務各地客戶。

聚誠國際這兩年持續壯大資通產品線，持續招攬優秀技術團隊加入，精實對關鍵技術的掌握，主要解決方案可分為DC與UC兩大範疇。除了維持在思科(Cisco)與其他科技大廠的整合服務，繳出亮麗業績，在美商亞美亞(Avaya)的UC協作/數位辦公室解決方案，也從政府軍方客戶跨足到金融服務業。更多彈性的服務選項(買斷、租賃或訂閱制)，企業級的協作服務(有加密與管理機制)、行動APP、千人級以上的雲端視訊會議等等也成為熱門詢問的服務。也因為WFA (Work from Anywhere) 隨處辦公的工作型態，資安與多雲架構部署的需求也在茁壯成長中。一步一腳印，聚誠國際在明確的策略目標下，延續穩健的營運模式。

聚誠國際掌握多家原廠技術，發展核心解決方案，服務團隊掌握核心關鍵技能，服務客戶。圖/聚誠國際提供

許剛平強調:「聚誠國際的成功關鍵在於擁有一群負責、有服務熱誠的團隊，加上我們對客戶的技術服務是嚴謹的。我們的工程測試機房(Labs)有完善的工作環境模擬客戶場景，只有工程師實機驗證測試的架構方案，才會呈現給客戶。也因此我們的技術服務與專案管理團隊可以掌握合理的專案時程，快速複製Happy Customer，贏得客戶信賴!」