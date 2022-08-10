所羅門 AI Inside概念 8/24南港一館放異彩

疫情反覆升溫、缺工交期搞不定，產業產線紛紛尋求智慧自動化升級以強化全球競爭力，所羅門 AI Inside在此背景下今年爆發應用潮；其AI檢測軟體Solvision受到數十家國內外檢測設備及系統整合商喜好，脫穎而出。所羅門董事長陳政隆分析指出，主要原因是Solvision僅需使用目前一般AI軟體二至三成的影像張數、即可訓練出高辨識率的AI模型，能大幅減少工程師使用AI的時間與負擔。

Solomon AI Inside是個什麼概念？8月24~27日親臨南港一館開展的台北國際自動化大展可一窺全貌。陳政隆舉所羅門的AI檢測軟體為例，「系統商、設備商均可使用，無需另外寫任何程式，應用範圍包括電子廠、隱形眼鏡、鞋業、食品業等，目前在亞洲地區業務成長非常快速。且經國内外客戶驗證，這套AI檢測軟體的智慧學習效率比其他同類軟體更好。」

本次展示，所羅門也圍繞Solomon AI Inside概念主軸規畫展區。 第一、穿戴式/移動式 AI：所羅門從過往穿戴式AI出發，今演進成移動式AI，除了透過AR眼鏡執行應用外，安卓手機或平板電腦等行動裝置也成為應用載具。對應目前熱門的環、安、衛（ESH）企業課題，穿戴式/移動式 AI中「智慧巡檢」應用升級，透過AI判斷即時提示、 降低作業人員漏檢或誤判所造成的環安事件。本展所羅門展出合作夥伴騰榮的半導體廠務儀錶巡檢，透過AI精準判讀各儀表的數值並自動輸出，透過行動裝置即時掌握巡檢狀況便是一例；此外，無需事先使用影像學習物件，即可快速盤點工廠或倉庫料件，有效完善「智慧計數」功能；而在資料傳遞方面，所羅門特與台哥大合作5G專網建置，打造高效能、低延遲及高安全性網路環境，有效克服Wi-Fi涵蓋小、易干擾的問題。

陳政隆指出，智慧巡檢軟體去年底公開亮相，今年更加優化，已經過客戶實際應用與認可。更強調，人員在巡檢環境時，輔以加裝了智慧巡檢軟體的安卓行動裝置，可即時監測機器設備、周遭環境，避免錯看、漏看等人為疏失，同時還可自動記錄數據，「在講求環、安、衛的工厰，如半導體製造廠、電力公司等特別需要。」

第二、AI視覺檢測：Solomon AI Inside 藉由所羅門AI檢測軟體Solvision提升傳統AOI檢測效果，在本展所羅門攤位展出合作夥伴創視紀的隱形眼鏡檢測設備，其透過所羅門AI提升瑕疵檢測效果即為典例。此外，依循同樣模式也成功協助其他產業的AOI設備商，如半導體封測、SMT、連接器、汽車零組件等，以及吸引許多國內外系統整合商運用所羅門AI，輕鬆解決過去許多鞋業、食品等傳統產業無法有效辨識的不規律瑕疵。

陳政隆說，「傳統的自動光學檢測（AOI）缺點在於，如果產品瑕疵變化比較大或產生瑕疵的位置不固定，誤判率就會增高，而AI可以彌補AOI的不足，有案例顯示，使用所羅門的AI檢測，誤判率可以從四成降低至1%。」

第三、其他應用：所羅門自行開發的雷射3D相機，用於移動式物件掃描應用，如精密3D量測或輸送帶來料取放；同時，現場亦展示全球第一套可讓多隻手臂，同時在同一料籃中取放凌亂物件且不會產生碰撞的軟體系統，以及具備快速定位及取放功能的 AccuPick Landmark 3D智能取放系統等應用，有效協助業者大幅提升生產效率。至今自行研發的機器視覺已成為全球技術領導者，客戶包括許多全球五百強企業，如3M、FedEx、CVS、DB Schenker、YKK等。

目前智慧計數應用已成功導入脚踏車、零件包裝等行業；塑化廠、石化廠也開始應用智慧巡檢軟體；半導體、ERP、MES的公司近期則陸續洽詢中。因應穿戴式、移動式AI的發展越來愈快，陳政隆表示所羅門將根據客戶需求不斷創新，以AI核心技術，在機械手臂、視覺、智慧巡檢及其他方面研發更多產品，再透過系統整合商進行生態系深度合作，持續深化Solomon AI inside的目標。