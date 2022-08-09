CPC南科輔訓中心揭牌 引領企業精進管理財

未來協助南科企業培育智慧製造與淨零碳排人才

為因應南部科學園區內的企業人才培訓需求，財團法人中國生產力中心(China Productivity Center, CPC)成立「南科輔訓中心」，今（9）日舉辦啟動揭牌儀式並在南科管理局演藝廳規劃一場創新服務分享會。生產力中心董事長許勝雄出席時指出，生產力中心早在65年前就在台南成立服務中心，這些年在台南市政府與南科管理局的推動，台南己成為科技重鎮，未來生產力中心希望在智慧製造、淨零碳排上協助南科企業培育相關人才。

許勝雄接著指出，台南服務處是CPC第一個成立的地區服務處，65年來以教育訓練、經管輔導、各級政府專案服務等落實在地經營。迄今，每年各類教育訓練培訓人次超過1萬1千人次；每年輔導與專案服務的企業也達350家，深受各級長官及企業先進的肯定與信賴。民國103年更將服務觸角延伸至南科辦理訓練業務，優異的辦訓成效深獲企業信賴。

為南科培育企業人才，中國生產力中心成立「南科輔訓中心」，8月9日舉辦啟動揭牌儀式，產官學齊聚該中心，共同迎新中心的運作。圖／蔡淑芬攝

台南市長黃偉哲市長、南部科學園區管理局局長蘇振綱、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長程泰運、台南市總工業會理事長蔡明忠等貴賓皆親自蒞臨祝賀。黃偉哲致詞時指出，中國生產力中心是扮演提高台灣競爭力的火車頭，面臨2050淨零碳排挑戰，如何讓企業符合各國規範，就要有所精進，相信生產力中心的南科輔訓中心將能提供輔導企業精進智慧財、管理財及淨零碳排的寶貴經驗，他也期盼未來台南市政府可以與生產力中心攜手合作，讓台灣邁向低碳島。

台南市長黃偉哲市長（右）出席中國生產力中心「南科輔訓中心啟用揭牌暨創新服務分享會」，並與中國生產力中心董事長許勝雄（左）共同合影。圖／蔡淑芬攝



許勝雄另表示，台灣企業一直以來都有獨特的韌性，自2018年在中美貿易戰及這兩年的新冠疫情及未來落實2050年淨零排放等環境變化，他相信若再搭配生產力轉型再造，實踐ESG等行動，必定能夠持續成長發展。因此，南科輔訓中心擴增的創新服務內涵之一即為「智慧製造與數位轉型」，盼藉此引領企業從生產力再造、數位化及數位聯結等新思維啟迪策略規劃，描繪邁向永續經營與卓越經營之道。創新服務內涵之二則是因應歐盟及全球ESG永續經營的新政策，陸續導入涵蓋環境永續面、社會責任面及公司治理面等專業課程、輔導及未來辦理第三方查證服務，為企業帶來絕佳的綠色即戰力。

蘇振綱也指出，人才是一個地方可以持續精進的基礎，目前南科有8萬多從業人員，是台灣光電、半導體、智慧生醫等產業的重要聚落，希望也可以吸引未來產業，如電動車等領域在台南深耕。生產力中心南科輔訓中心目前所揭示的培訓重點在智慧製造與淨零碳排，方向與南科目標一致，未來能共同攜手讓台南企業提升效能、生產力及工作量能。

本次活動也在財團法人福琳工商發展基金會的支持下，精心規劃以「精進管理財、迎向智慧財」為主軸之「創新服務分享會」，分享會則分別由CPC張寶誠總經理以「企業永續經營之道-生產力再造」；丘偉民組長以「從精實到數位鏈結轉型之道」；帆宣系統科技股份有限公司黃素玲副處長以「邁向卓越變革之路」；張建斐副總經理以「在地創新服務新動能」；台南服務處何潤堂副理以「南科輔訓中心服務能量與特色」為主題分享經營管理上的新思維與經驗談，引起與會及在線上參與的企業人士的廣大迴響。

南科輔訓中心的成立，不僅宣示落實在地經營的決心，也代表著CPC遵循政府產業政策、傾聽企業需求的誠心，持續協助企業朝向數位化與智慧化轉型並導入ESG永續經營。