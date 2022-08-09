新店寶高智慧產業園區招商 最後一波精華廠辦單元釋出

新店寶高智慧產業園區第6次招商公告，自即日起至111年10月4日止受理申請，最後精華廠辦單元釋出，歡迎業者踴躍投標！

新北市政府經發局表示，因應企業對於產業空間迫切需求，特地盤點釋出園區一樓與頂樓等精華單元，延續以「智慧城市」相關領域產業為主，並比照先前招商條件提供標準廠房市價租金6折優惠，以及標準廠辦租金75折優惠，最後一波精華單元釋出，歡迎企業把握機會，不要錯過。

新北市侯友宜市長今年4月參加寶高進駐典禮，至益興生醫展示攤位了解醫療球囊的設計理念。圖╱新北市經發局提供

寶高智慧產業園區自110年3月招商至今，短短一年的期間成功引進鴻海、台灣國際航電Garmin、特斯拉、益興生醫、研揚科技、太陽鳥、華電聯網、立象科技等電子電腦、醫療器材、資通訊與軟體研發等智慧城市相關國際大廠與標竿型企業進駐。目前已得標的廠商對於寶高智慧產業園區也多有正面肯定。

研揚科技董事長莊永順表示，第一眼看到寶高園區，就想在這裡建置營運總部！立象科技菅野俊夫董事總經理也表示，園區的建築與環境很適合國際企業發展，還能與園區內與其他廠商合作創造新的智慧產業鏈結，加上完善舒適的軟硬體服務，對產業發展絕對是最棒的選擇。

最後一波精華單元釋出，比照先前招商條件提供標準廠房市價租金6折優惠，以及標準廠辦租金75折優惠。圖╱新北市經發局提供

新北市經發局說明，寶高園區除了將智慧城市產業所需的研發、設計、實驗與製造集結於園區，提供彈性互惠的科技產業空間，同時也提供完善的生活服務設施，園區一樓的「新店寶高公共托育中心」已開始收托，7-11提供美食、美妝、生活用品、書店與運動啤酒吧等複合式豪華規格服務；近期餐廳也即將公告招商，將產業與工作者所需要的友善工作環境全部考慮周全，致力打造生產、生活、生態「三生一體」新型態前瞻智慧園區。此外，寶高園區是110年甫完工的全新的廠辦大樓，科技化的建築形態、大面積綠地空間與智慧化建築管理服務，獲得「公共工程金質獎」特優獎肯定，是企業立足新北邁向國際的首選。

經發局因應企業對於產業空間迫切需求，特地盤點釋出園區一樓與頂樓等精華單元。圖╱新北市經發局提供

寶高園區以全方位一流的工程及服務品質迎接廠商進駐，最後一波精華單元釋出，包含3間高樓層視野絕佳，且相連可打通之廠辦（合計約285坪），歡迎廠商把握機會，踴躍投標申租。

寶高園區第6次招商於111年10月4日截止，招標文件與詳情請至經發局官網（https://reurl.cc/vWg6M1 ）查詢，亦有專人提供空間帶看現場服務。