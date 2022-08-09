綠能科技盛會 8月12日在台南沙崙登場

文/葉圳轍

一場大型綠能科技盛會，8月12日將在台南沙崙綠能科技示範場域隆重登場；主辦單位經濟部能源局表示，該活動涵蓋研討會、技術展示及就業博覽會三大主軸，將邀請綠能產業專家、上市櫃大廠等，匯聚主題演講、實體展覽、專題座談及就業徵才於一地， 讓民眾有機會能一窺近年來最熱門、最新崛起的綠能產業。

沙崙綠能科技營運辦公室謝國倫主任表示，該綠能科技盛會以「GO! GREEN SHALUN」為slogan，是近期沙崙智慧綠能科學城所舉辦規模最盛大的活動。其中研討會部分，將由經濟部能源局長游振偉、臺南市經發局長陳凱凌共同出席啟動，並邀請台達研究院院長闕志克、工研院綠能所副所長萬皓鵬進行專題演講，分享用如何運用綠能科技打造綠金產業聚落，精彩可期。

此外，該場域內首次曝光的「時光迴廊」也將進行公開揭幕儀式；其表現出「沙崙綠能科技示範場域」由各樣的綠能科技及技術累積，帶領走入時光廊道的參觀者，感受場域的發展進程及展現的技術成果，為我國能源發展政策重要里程碑，同時記錄近年沙崙綠能科技示範場域篳路藍縷的興建歷程，別具重要紀念價值。

而規劃的綠能技術展示區，則匯集五大主題20個攤位，展示創能/儲能/節能/系統整合的解決方案，其中包括太陽能、風能及最新氫能潔淨能源科技，住屋節能的智慧生活體驗，現場更提供電動滑板車試騎，供民眾享受低碳綠能生活體驗。

現場也舉辦第一個以綠能產業為主題的就業博覽會，提供超過650個綠能產業工作機會，包含綠能上市公司聯合再生能源與法人單位金屬中心、工研院等，開出最高年薪超過100萬的職缺。另外，元晶太陽能科技釋出高階經理職務、電池模組製程工程師，待遇高達6萬以上。天力離岸風電科技更一舉釋出超過200個職缺，反應出綠能專業人才需求孔急的現象。

能源局指出，透過該綠能產業交流活動，展示綠能技術應用、產業交流與人才媒合，期望台南沙崙成為全國綠能科技的展示示範區，匯集多元資源及人才，帶動南部產業轉型，並為朝向亞太綠能發展中心奠定良好基礎。