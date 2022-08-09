「資料顯示期間」的保護機制 降低視覺駭客風險

保護資料隱私 個人、企業一樣重要

2018 年 5 月，號稱史上最嚴的資料保護規定—歐盟個資保護法（General Data Protection Regulation, GDPR）正式上路，對於企業而言這是一場資料保衛戰，除了保護歐盟客戶隱私資料，也要保住自身企業避免觸法而遭受 GDPR 超高金額的罰款。台灣自 2013 年起開始實施個人資料保護法，個人金融資訊、醫院醫療就診資訊或通訊（包含電子郵件、電話溝通、通訊軟體等）資訊隱私等個人隱私資料均受到保護。對於企業組織而言，保護資料隱私更是至關重要。

因應後疫情時代來臨，民眾工作型態改變，如在家工作、遠距辦公、分流辦公、異地開放空間辦公等方式，開始有更多樣的工作型態及場所，只要有一台筆記型電腦可隨時開啟即可進入工作模式。然而，走出過往封閉式的辦公室，處在半開放共享空間或全開放式工作環境中，該如何確保安心工作的同時，又能保護企業的機密重要隱私資料呢？

「隱私納入設計」與「設計由隱私出發」

2020 年 5 月台灣資誠（PwC Taiwan）聯合會計師事務所發表一篇文章：「何謂「隱私納入設計（Privacy by Design）」與「設計由隱私出發（Privacy by Default）」？」，文中提到：「隱私納入設計」與「設計由隱私出發」的概念被歐盟 GDPR 列入第 25 條法規內，表示身為企業作為資料控管者，處理資料的方式，不論是決定資料處理方式，或進行資料處理過程，均應分別透過科技及組織的措施機制，保護資料主體的個資權利。

此概念與 3M 明尼蘇達礦業製造公司的視覺隱私防護專家所提出的安全系統必備要素，有著異曲同工之妙。3M 視覺隱私防護專家表示，一個完整的資料安全系統必須如同鐵三角般的穩定，均需具備三要素，分別為「資料傳輸過程」、「資料存儲期間的保護」和「資料顯示期間的保護」。前兩項在企業組織裡，相關資訊 IT 人員工作任務上是系統必備維運與保護，而第三項「資料顯示期間的保護」所觸及的層面非常廣，不單僅是系統就可以防禦保護。當使用者進行資料處理的當下，在螢幕開啟、資料顯示於螢幕畫面上的那刻起，即是資料顯示所需被保護的期間。

3M 推出隱私防窺片，具有專業防窺、耐磨防刮、護眼防眩等特性。圖／3M 提供

資料顯示期間的保護機制

好奇心人人皆具，若在不加保護的情況下，我們使用筆電的過程中，任何周邊的人都能輕易窺視我們螢幕上所顯示資訊，尤其當辦公場所改為公共開放的環境，使用者是否有善盡保護資料的警覺性，這亦是目前最常被忽略的一環，也是機密資料洩漏的破口管道之一。