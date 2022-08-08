8/8北市府產業局新創基地日

政策、媒合、人才、場域創業議題一網打盡 臺北市政府團隊不斷思考如何強化既有的優勢、制定政策鼓勵並協助創業家們成功創業，促成政府、產業與市民的三贏局面，打造臺北市成為「亞洲最適創新創業城市」。

近期更集結北市府近年創新創業政策措施及成果於「新創台北：臺北市創新創業政策白皮書」中。台北市產業局於8月8日舉辦新創基地日，除了分享白皮書內容，同時針對資金、人才及場域辦理交流活動，並邀集獲獎勵補助之創業家參與展示。

台北市市長柯文哲在會中指出面對當前科技創新的崛起，臺北市提供新創事業於發展初期最關鍵的資金、場域等資源。同時也不斷優化政策與服務效能，讓資源的活水準確對接創業家的需求。嘗試結合民間產業力量共同推動的可能性，透過各種資源的媒合、國際化交流活動，讓創業生態圈的循環更為活絡。當全球的產業與城市發展進入創新驅動的時代，相信創業者的成功，將為城市發展與產業經濟，創造更多的可能性。

在資金對接方面辦理「新創展翅-我們要讓國際看見Demo Show 」，邀請台北市新創基地及StartUP@Taipei推薦之IoT、金融科技、數位轉型領域廠商參與初選，並遴選出伊斯酷軟體科技、應援科技、視旅科技、台灣盈士多科技、聖德斯貴、智聯科技及聲麥無線等7家優秀新創於現場進行展示。來自SparkLabs Taipei、達盈管顧、新曄管顧、富盛投顧、國泰私募、明越資本、偉豐投資、新加坡商祥峰成長基金、識富天使會等單位之業界評審，紛紛於會中提供團隊建議，為新創後續的成長指路。

在人才方面，以「向南走，如何找盟友?」為主題，由鼎騏國際創辦人劉宥彤與STARTBOARD執行長林致孚共同探討台灣科技新創在海外發展時會面臨到的挑戰、如何適應當地發展商模。此外，熟悉兩地語言、企業文化與市場行銷的在地人才，亦是不可或缺的關鍵。台灣的新創又該如何找到對的人在東協、南亞市場打下江山；場域方面則邀請digiBlock及N24代表.TAVAR協會理事長彭子威及臺灣區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞分享最熱門的元宇宙應用趨勢及區塊鏈發展。

林崇傑局長更在會中和各領域代表暢談新創世代該如何邁向下一步。他表示，台北市針青年未來發展做了許多規劃，青年創業貸款及獎勵補助等，給予天使基金、數位轉型等資源。他認為，必須搭建舞台讓更多年輕人接觸各種面向的資源，並藉此找到方向，除了年輕人要勇敢闖蕩外，提供舞台是政府的責任。

北市府努力建構友善創業環境，提供多項的獎勵補助資源，「臺北市產業發展獎勵補助計畫」提供投資獎勵補貼及研發、品牌、創業、育成等創新補助。獲補助企業中更存在著許多動人的創業故事，為了讓這些具創新性、有發展潛力的力量能被更多人看見，「新創基地日」同場以「永續創新」為主題，辦理「臺北創業家創新展」，邀集相關領域創業家參與，讓獲補助企業有更多機會曝光，展出期間為8月8日至8月12日截止，現場展出9家新創公司精彩的創業成果。

本活動揭露台北市創新創業生態圈發展及未來展望，提供創業者、育成相關產業在台北發展的參考。歡迎對創業議題關注的民眾、企業及專家持續鎖定創業台北網站或臺北市產業局－創業台北 StartUp@Taipei FB粉絲團，追蹤最新活動訊息。