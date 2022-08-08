群崴國際 助產業加速數位轉型

引進Rockwell最新分散式控制系統PlantPAx

因應AIoT、智慧工廠蔚為趨勢，群崴國際引進Rockwell最新分散式控制系統-PlantPAx® 系統，有助於生產者做出更快更好的製程控制決策。群崴表示，「 此系統可助製造業快速的因應客戶需求以及少量多變的規格。為提高生產力和獲利空間，同時降低運作風險，最新系統版本已被設計成數位轉型策略不可或缺的一部分。」

PlantPAx現代化分散式控制系統 (DCS) 可以為製造業提供些什麼？

品牌廠RockwellAutomation表示，「從製藥、包裝消費品、食品飲料到採礦和化工等各行各業，所有製造商都渴望擁有應對複雜性和挑戰的彈性能力以保持競爭力。這就是PlantPAx與時俱進、不斷演化重要原因，旨在助所有客戶展開數位轉型之旅。」

據稱，從控制室到董事會，製程系統使用者都面臨著持續不斷的挑戰，即要在預算和資源限制與生產力之間取得平衡，並積極應對不斷出現的營運風險。使用 PlantPAx 分散式控制系統 (DCS)可以因應這些挑戰，並體驗工廠全面性的生產力提升。

系統功能透過確保廠房範圍內的可擴展系統提高生產力、獲利並降低營運的總體風險，對廠房營運的生命週期產生長遠而正面的影響。 群崴介紹最新系統版本所提供的優勢有：

一、減少設備數量：身為 Logix 家族能力的新成員，新製程控制器P-Controller具備最先進的處理效能以降低 PlantPAx 架構的複雜度。這種設備的減少還降低了整個生命週期中系統的整體擁有成本。

二、確保穩定度：有了內嵌於控制器中的原生製程指令，專案團隊可以採用能夠提高各個專案或多地點部署一致性的控制策略作為方案。

三、簡化的工作流程：開發團隊將在儀錶、警示和診斷系統元件的組態上實現精簡的目標。操作員將具備全面的能力能以安全且保密的方式檢視重點控制邏輯。

四、經 TUV 認證的網路資安：為了協助降低風險，PlantPAx 系統架構依國際標準 ISA-99/IEC 62443-3-3 經過 TUV 認證，該標準是為電子保安系統的實作提供指南。

五、支援分析：PlantPAx具備依特定目的建立的架構，可輕鬆地將分散式控制系統內的即時與歷史資料連接到報告與分析工具中。這支援先進的體驗，如擴增實境，並易於與可擴展分析套件整合。

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