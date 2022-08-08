泓格科技 佈局低碳智造

4月創單月營收逾1.25億佳績 今年營業額保守估成長20%

泓格科技日前在台中日月千禧酒店舉辦「低碳智造新布局 擘劃企業永續藍圖研討會」，從能源管理、機台聯網、可視化數據等各方面切入，輔以協助企業數位化的實績，分享數位轉型應用經驗。

台灣製造業高度依賴水、電、人力資源，光從能源局統計電力月報來看，2021年工業部門裡面的電子業就占了37%，每一度電會產生0.502公斤的二氧化碳，龐大的碳排放量累積後造成了許多環境問題，想要減少這些二氧化碳製造量，泓格認為，「就應該從源頭做起。」

泓格科技本次研討會以環境保護、社會責任、公司治理（ESG）為主題，介紹節能減碳的解決方案，並邀請工研院吳志平博士專題演説碳關稅、供應鏈工廠面臨的碳盤查等問題，及發表兩項解決方案，分別針對數位建築及智慧工廠，透過電表、電表集中器及泓格自行研發的Io Tstar物聯網雲端管理軟體，可以跟雲端儀表板連結，將資料呈現在雲端，管理者透過行動裝置就可以瞭解用電資訊及碳排放量。

泓格科技定期舉辦研討會，瞭解客戶需求，以客制化能力提供解決方案。圖/陳逸格攝

泓格期望在專業領域的各個層面做得更深入、更全面，並建議：企業踏出永續第一步，可以先由「碳盤查」體檢開始。盤查、量化碳足跡，了解直接與間接碳排放量與碳排熱點，從而建立能源管理系統，進而分析所排放的溫室氣體，擬定減量計畫，達到智慧能源與設施管理。

研究顯示，友善地球的企業有較佳的獲利與面對風險的能力。泓格公司去年的營收較前年成長逾30%，年營業額突破10億元，今年四月更創下單月營收超過1.25億元的佳績，預計今年營業額可在去年的基礎上再成長20%。總經理陳瑞煜表示，公司强調台灣製造、在地服務，多年來以台灣為基地向全世界行銷，並定期舉辦研討會，瞭解客戶需求，以客制化能力提供解決方案，未來期望在永續轉型題材上突出表現。