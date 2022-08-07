陽明海運11,000 TEU新船正式命名「根明輪」

陽明海運全新11,000 TEU級貨櫃輪「根明輪」(YM Throne)，於(8/5)完成命名典禮儀式，典禮由今治造船於廣島船廠舉辦，透過線上視訊方式與陽明海運台北辦公室連線，同時邀請交通部航港局葉協隆局長為新船命名，並由局長夫人李淑珠女士擔任該輪擲瓶人，共同為新船獻上一帆風順、班班滿載的圓滿祝福。

陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，「根明輪」(YM Throne)為此系列第13艘交付之新船，命名後將於8月31日正式竣工交付；該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

此系列貨櫃輪自2020年起逐步竣工交付，有利於加速本公司船隊船齡年輕化，並達到節能省油及降低單位成本之成效，同時透過船型優化，可多元化營運船隊發展；「根明輪」交付後，即投入美西航線PN3服務，有助於最大化艙位利用及滿足客戶需求，提升陽明海運整體營運競爭力並提供客戶完善且優質的運送服務。