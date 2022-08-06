2022臺南綠色產業展研討會 聚焦四大主題

文/葉圳轍

首屆「2022臺南國際綠色產業展」(2022 Tainan Green Industry EXPO)，9月2日至4日將在台南沙崙智慧綠能科學城旁的大臺南會展中心舉行，除了實體展外，大會同步開辦一個月(9/2~30日)的線上展，在推動國際專業展數位轉型下，期打造南台灣國際綠色產業盛會。

2022臺南國際綠色產業展眾所矚目，並獲經濟部國貿局「111年輔導業者在臺辦理新展」計畫輔導；展期大會並結合工研院、塑膠中心等國內法人，以「深耕綠色產業、邁向低碳永續未來」為主軸舉辦系列研討會，聚焦熱門四大主題，包括：「循環經濟環保永續，企業成功實例分享」、「智慧儲能與應用」、「循環經濟下的塑膠創新趨勢」，以及「淨零轉型趨勢下企業永續經營的因應之道」等，採免費報名，名額有限，額滿為止。

該研討會在「循環經濟環保永續，企業成功實例分享」議題上，邀請台糖工程課、志鋼金屬、遠東新世紀、瑋傑科技等企業，分別針對台糖沙崙循環住宅、廢料鋼材華麗轉身文創商品、開創陸海空循環再生技術、廢塑膠好去處等成功實例，做寶貴的經驗分享。

供電量能及電價漲幅，是近期產業界和民眾相當關心的議題；因此，大會特別規劃「智慧儲能與應用」方面的議題，邀經濟部能源局、工研院、台灣能源技術服務產業發展協會、台灣儲能系統產業推動聯盟等專家，分別針對智慧電網、儲能技術發展與智慧應用、企業電能管理降抵用電成本，以及AI輔助故障診斷與儲能系統安全等議題作研討，期讓企業與民眾了解儲能與節電的新趨勢。

大會也邀請「塑膠工業技術發展中心」策畫「循環經濟下塑膠創新趨勢議題，期協助業者掌握新的循環經濟趨勢潮流，迎向技術加值與創新。此外，淨零轉型已成為國際重要議題，由「工業技術研究院產業服務中心」規劃的淨零轉型趨勢下企業永續經營的因應之道，期透過講座讓企業瞭解如何推動內部淨零轉型，運用有效工具進行碳估算與熱點分析，同時輔以成功案例說明，協助國內中小企業順利推動淨零減碳、轉型永續的目標。

「2022臺南國際綠色產業展」規劃八大主題，包括：政府及學研區、綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區等，聚焦與匯集綠色產業相關產品及資訊，包括經濟部能源局、工業技術研究院、沙崙智慧綠能科學城、大亞電纜、台電、中油等指標單位都有參展，尤其電動車專區，各大市售電動車品牌群聚，參觀民眾可一次看足，機會難得。

該展展期從9月2日至4日，早上10點至下午6點(最後一天5點閉幕)。即日起開放買主網路預約參觀，登記完成後，憑確認信即可於9月2日至4日到現場換證入場；或者9月2日至30日期間，憑帳號登入線上展網站greenexpo.ctee.com.tw。參觀資訊與研討會報名，可上官網：cec.ctee.com.tw/green/查詢，或洽：(06)2701815。