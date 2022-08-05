中美洲銀行總裁摩西鼓勵台灣智慧交通進軍中美洲

預估未來5年中美洲將有150億美元標案，台企有機會搶佔商機

為慶祝臺灣加入中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）30週年暨駐臺國家辦事處成立1週年，中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）來臺安排為期一週的參訪、拜會行程。摩西接受記者訪問時指出，他此行重要目標是希望鼓勵更多台灣資通訊科技業者、高等教育單位、基礎建設有經驗廠商能赴中美洲提供相關解決方案。

本身是經濟學家且曾任職世界銀行的摩西說，中美洲這個市場人口達到4千多萬人，是拉丁美洲第六大經濟體，且是一個相當開放的市場，預估未來五年，中美洲預期將有150億美元規模的標案要執行，他鼓勵台灣企業要把握這個機會，搶佔這個商機。

中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）來臺參加臺灣加入中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）30週年，並與我國財政部官員合影。圖／CABEI提供

摩西這次來台除了拜會蔡英文總統、財政部部長蘇建榮、中央銀行等政府機構外，此行的重要目的是參訪電動巴士、電動機車等台灣供應廠商，希望台灣相關服務能赴中美洲，提供該區域所需創新技術。摩西說，這次來台最大焦點是能夠找到電動交通解決方案，他也期望台灣中小企業勇於到中美洲經商，CABEI將全力協助台灣企業赴中美洲爭取生意。

摩西也觀察到，台灣在智慧交通上的優勢是供應鏈完整，其次，在與蔡英文總統碰面後，台灣相當重視再生能源投資，而CABEI在中美洲也很重視再生能源融資項目，其中，有四成跟智慧交通解決方案有關，他也希望台灣這方面的解決方案可以進到中美洲，CABEI很願意擔任促進者角色。

中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）此次來台希望能夠引進台灣電巴士業者赴中美洲爭取商機。圖／CABEI提供

中美洲銀行為中美洲區域重要的國際經濟組織，總部位於宏都拉斯首都德古西加巴，成立目的在提供融資及技術協助以促進中美洲地區發展。我國於1992年以區域外會員國身分加入CABEI後，一向積極參與CABEI運作，並於近年挹注發展基金，目前台灣是CABEI中美洲區域外投資最大的股東，佔股11.42%，同時，也是CABEI國際資本市場主要籌資來源。台灣政府也希望持續結盟CABEI，共同促進與我國當地邦交國貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯等中美洲區域的經濟整合及經濟社會的平衡發展。