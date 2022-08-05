5G舞動林口智慧運動挑戰嘉年華 8/6成果揭曉

疫情宅在家，悶很久了嗎?在科技技術與5G通訊的加持下，5G智慧健身服務讓任何人不受時間、環境的限制，可以隨時隨地運動，甚至接受遠端教練的指導，提供民眾享有如同健身房運動的感受。

暐司智慧策略攜手優力勁聯、鈦艙實業、翎展數位媒體、嘉和健康、艾斯移動、生生優動、旭帆國際、愛力實業等8家科技廠商，將於6日共同舉辦「5G舞動林口 肌勵全開，智慧運動挑戰賽嘉年華」活動，推出「5G民眾有感」體驗活動，同步整合運動商務的線上、線下協作「動動大聯盟」平台，運用5G發展創新服務並進行跨領域商務合作，增加民眾運動的趣味性，將5G科技融入民眾日常運動及生活中，並透過運動商務活動進行引流，引領店家更多商機。

此次嘉年華活動由中小企業處指導及資策會執行，透過「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」的推動，將於8/6 10:00~15:00假林口新創園A3館舉辦，現場設計四大闖關活動，提供民眾在遊玩中同步體驗七種運動科技帶來的趣味，包含AR虛擬教練，異地團練，AI體感、AI教練、VR光劍PK賽，運動步數累積點數與林口在地店家踩點活動，邀請民眾共同參與，自即日起起已開放給民眾免費報名參加體驗。除了體驗5G帶來的便利性外，還可透過健身累積卡路里，並於「動動大聯盟」平台上轉換成點數，選擇想要兌換的餐券或運動用品等商品。當天參加活動民眾即可闖關抽獎，提供高達30萬元好禮，報名可查詢動動大聯盟 ：https://www.ddsports.com.tw

當天參加活動民眾即可闖關抽獎，提供高達30萬元好禮。圖／暐司智慧策略提供

主辦單位期望能透過嘉年華闖關活動，為帶動民眾有感運動、普及5G科技置入於生活中，邀請民眾攜家帶眷共同參與體驗活動，從趣味中喚起民眾健康意識，且落實5G多元應用。闖關遊戲包含：

1. AR動滋動AI體感運動體驗：下載並登入「AR 動滋動 x Uniigym」APP，選擇4K運動課程後開始運動，APP可進行即時體感偵測，提出動作準確率及運動相關數據。在運動過程中可累積卡路里數據，且可兌換商家點數或折扣券，獎項包含VR體驗券、印度餐廳9折優惠券及愛力小站免費課程體驗券分別贈送各100組。

2. OhShape節奏運動現場體驗：於現場登入Oh Shape 節奏運動，選擇運動模式及欲挑戰的運動項目，完成項目挑戰後即可獲得闖關禮，包含：參與獎VR體驗券、同心圓水晶紅豆餅兌換券50份。

3. 線上愛運動會及活動館周邊踩點：為帶動林口5G智慧運動商務生態系發展，並持續嘉年華活動效益，特設《5G智慧運動挑戰賽嘉年華 林口踩點集徽章送好禮》活動，民眾皆可參加，結合兩大智慧運動服務商進行共同推廣，包含(1) Hahago線上運動會：活動自即日起至8月21日止，下載並登入「Hahago-運動養成」APP，選擇「舞動林口全台走透透-線上運動會」，即可進行步數、公里收及卡路里累點。活動結束後可於21日至26日登入APP查詢。獎項包含VR體驗券、ABV美式餐酒館95折優惠券、原創原味花雕雞鍋半價優惠券等皆各為50份。(2) Mobii周邊踩點活動：活動自即日起至8月6日止，下載並登入「Mobii綠色生活服務平台」APP，可獲得22張林口店家的踩點券，使用踩點券至相對應店家掃碼即完成踩點。踩滿10個店家(不重複)，送「ABV美式餐酒館95折優惠券」一張，踩滿15個店家(不重複)，送「ABV美式餐酒館95折優惠券」及「原創原味花雕雞鍋半價優惠券」。

4. VR光劍活動現場體驗：穿戴VR設備後，連線登入遊戲畫面進行闖關，闖關分數達5,000分者，將可獲得闖關禮─VR遊戲兩小時體驗券。還可參加魔王光劍挑戰賽，贏了魔王可獲得7-11禮券2,000元。