金屬中心協助扣件業減碳打造淨零競爭力

文/葉圳轍

鑑於全球淨零排放浪潮與歐盟碳邊境調整機制趨勢，以及歐盟碳稅、台灣碳費即將陸續上路，淨零轉型實踐ESG，著實攸關我國產業國際經濟競爭力。

為推進台灣減碳步伐，金屬中心於8月3日出席螺絲產業暨工商企業與市長有約聯合座談會，於會中進行扣件產業推動淨零減碳與節電技術分享，內容包含全球淨零趨勢及減碳技術輔導，涵蓋關鍵製程優化、減碳智造及碳足跡管理層面，推廣扣件業者以現有技術朝向低碳，透過製程改善及能源轉換，由既有技術升級轉型，為企業找到減碳解決方案。

金屬中心於會中分享扣件產業推動淨零減碳與節電技術。圖/金屬中心提供

高雄市長陳其邁與會表示，臺灣身為國際供應鏈要角，為實踐全球零碳排的目標，製造業勢必將面對巨幅減碳的嚴苛條件。高雄市超前部屬，訂定「淨零城市管理自治條例」，期望藉由輔導產業，具體落實各項減碳目標及政策。

陳其邁說，市府為達成「2050 高雄淨零」目標，特成立產業淨零大聯盟、公布淨零路徑、訂定自治條例，三箭齊發，在前往淨零碳排目標的道路上，做產業最堅實的後盾。

金屬中心董事長林仁益指出，面對扣件業淨零減碳的強烈需求，該中心在經濟部工業局及高雄市政府經發局支持指導下，未來將協助台灣螺絲公會籌組淨零小組，針對扣件業者盤點鑑別節電減碳需求並研擬推動方案，輔導相關節電減碳技術服務導入，執行可行的減碳措施、落實既有再生能源規劃，並積極投入能源技術研發，隨著相關技術發展成熟、製程優化以及再生能源占比攀高，逐步邁向2050淨零排放目標。