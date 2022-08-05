第3屆大專校院綠色化學創意競賽開跑

為在大專校院深耕綠色化學，行政院環境保護署與教育部共同辦理「第3屆大專校院綠色化學創意競賽」，希望激發師生創意進而推廣綠色化學12 原則，培養學生透過所學專業靈活思考，探索及解決環境問題。競賽報名至111年10月31日中午12時止，並預計於9月起舉辦5場說明會，歡迎大專校院同學踴躍參加。

環保署表示，本次競賽主題包含綠色化學12原則、綠色化學教育及化學局相關業務等，競賽分為「大專組」和「研究組」，每組參賽隊伍須有1名指導老師，每組參賽以3人為限（可跨校組隊）。今年度競賽將選出各組別金牌1名、銀牌1名、銅牌2名與佳作若干名，獲獎隊伍將頒發獎座、獎狀及商品禮券並公開表揚，總獎額達26萬元，對綠色化學有興趣的同學，不要錯過了。

推動綠色化學為環保署重要工作之一，環保署自106年起開始積極推動相關工作，107年起與教育部合辦「第1屆大專校院綠色化學創意競賽活動」，競賽每2年辦理1次，這些獲獎學生，是活動為社會所播下的綠色化學種子，每屆選拔出優秀作品，也提供全國各大專院校師生觀摩學習，將綠色化學理念內化於學界。

環保署進一步表示，為多元推廣綠色化學，除辦理大專校院綠色化學創意競賽外，並持續與教育部門合作，研擬綠色化學教育課程、辦理師資交流研習活動、獎補助相關教學及推廣活動等，此外，也結合產業，辦理「綠色化學應用及創新獎」，並積極媒合獲獎單位及學校，進行雙向交流，期望能吸引更多廠商、老師及同學投入綠色化學。

本活動詳情、報名填寫、說明會等相關資訊，請至「大專校院綠色化學創意競賽」網站 (https://topic.epa.gov.tw/gcic/mp-13.html) 查詢，如有任何疑問，歡迎洽詢報名專線：（02）2325-6800分機891、883。綠色化學是未來趨勢，歡迎來挑戰!