中小企業雲端服務媒合計劃 AWS助SMB疫後轉型

近年來疫情等環境因素對台灣經濟和企業造成極大衝擊，占全台企業總數98%以上的中小企業更是首當其衝。越來越多的企業也逐漸認知到，在多變的環境下，數位轉型成為立足關鍵。根據資誠《2021臺灣中小企業數位轉型現況調查》顯示，有超過八成的中小企業在數位轉型時面臨不同挑戰，主要為「數位人才稀缺」、「不知道數位轉型如何階段性進行」以及「缺乏產業典範」。有鑑於此，Amazon Web Services（AWS）集結AWS合作夥伴，推出專為台灣中小企業設立的「中小企業雲端服務媒合計劃」，為全台想進行數位轉型但卻苦無IT專業人才或團隊的中小企業串聯各類雲端解決方案，致力打造數位轉型的共榮圈，以減緩疫情帶來的衝擊。除此之外， AWS也將協助媒合成功的中小企業申請政府補助、提供市場行銷資源，以及數位專案計劃獎勵等多項資源。

AWS特別遴選來自AWS的合作夥伴及AWS聯合創新中心（Joint Innovation Center，JIC）的獨立軟體供應商，為中小企提供各類雲端SaaS數位轉型解決方案，包含網路開店、客戶服務、行銷推廣、企業管理、市場分析、智慧製造、資訊安全等七大類服務，讓中小企業在沒有專業團隊的條件下，也得以運用雲端工具加速數位轉型。AWS還將針對申請並核可的用戶，提供1萬元廣告金。截至目前為止，計劃已經成功集結超過60家AWS合作夥伴，預計將會有更多的企業加入。針對獲選參與此次計劃的獨立軟體供應商，AWS團隊將為他們提供一系列的技術培訓、雲端課程，以及一對一諮詢等協助。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「中小企業牽動著台灣的經濟發展，更是帶動台灣經濟成長的火車頭。在快速變動的全球局勢中，唯有不斷因應市場變化調整方向，才得以生存並持續成長。AWS期望能攜手合作夥伴，為台灣中小企業提供符合需求的雲端解決方案，全面加速台灣數位轉型的腳步，實現企業間共榮的正向機制。」