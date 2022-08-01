富田電機 測試研發燒超過2.5個資本額

確立美、日市場榮景 完成八年來第三次現增

台灣最大的T牌電動車動力心臟供應商-富田電機為擴增產線，近期快速完成八年來第三次現增，增資5000萬元、每股100元；預訂今年10月公發，明年第一季上興櫃。富田近幾年投資在測試研發的經費超過10億元，涉足國際市場以美國及日本爲主，目標是將載具電動化應用到各種形式的交通工具，其中以乘用車數量最大，供應T牌及日系車廠；電動脚踏車年產量上看一萬台；重型機車及水上摩托車則預計今年第四季量產。

另外，馬達高效率化是富田的本業延伸，近兩年受惠國內傳產業需求增溫，營收平均成長30%，節能、減碳雙翼展翅。今年因中國封城、原物料短缺影響，出貨掣肘，全年營收成長率仍預估可在15%至20%之間。主因是，富田不斷追求創新革新、與環境共榮的DNA始終不變，高效率馬達一路從IE3朝向效能更佳的IE4發展。

富田不斷引領市場潮流。自2008年推出自改電動車，發展整車動力系統；今年更成功研發七合一的產品。圖/陳逸格攝

富田電機總經理張金鋒表示，打從T牌電動車的電力系統製造商轉為零組件供應商之後，就覺悟到不能依賴單一市場，必須分散布局! 2008年推出自改的電動車，發展整車動力系統。2016年，自創三機一體電力系統，以模組化產品吸引想要發展電動車的車廠採用；今(2022)年，更成功研發七合一的產品。

有感於傳統車廠終將面臨轉型電動車，必需發展符合自家特殊需求的電力系統，富田很早就為打造ODM產線堆疊技術含金量，也因此啟動四年半前為日系車廠打造ODM產線的合作計畫。張金鋒指出，日系與美系車廠的對接過程大不同，日系車廠要求更嚴格、龜毛，且磨合期有限，對富田是一大挑戰，但相對技術能力也可更快被提升。他舉例，「同樣的體積，動力系統的堆疊必需更緊湊扎實，才能實現高續航力」，光這件事，要經過多少次的失敗(燒錢)，才能換來絕不妥協的品牌價值。

針對電動車市場的結構發展，張金鋒認為新創電動車廠要挑戰既有的汽車供應鏈不太有機會，因為電動車從無到有的發展過程很長，傳統車廠也想趁勢轉型，新創公司資源相對不足。張金鋒認為台灣要發展電動車完整供應鏈，條件尚不具足，例如車用認證的驅動器，國內就缺乏自製品，只有零星幾家工厰在做代工，關鍵元件則多賴進口。「電動車零部件分類很細，開發設計prototype原型機完成後還要測試驗證，非常不容易，以台灣目前呈現金字塔式的供應鏈管理來看，很需要有能力做軟硬體架構上能予整合的平臺及領導人。」

富田未來十年的發展策略，要成為電動車動力系統ODM專業廠，能夠客製化全車電力系統的整合設計，針對每一台電動車的屬性、各別需求，如輕量化、高效率、節能等，植入客戶所要求的參數、工控，完成從設計整合、數據蒐集分析、測試驗證到量產出貨的一條龍作業。