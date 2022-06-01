迎零碳 施耐德電機推全新EcoStruxure™樓宇解決方案

永續、高效且以人為本！滿足全球零碳建築需求

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric於2021年獲選企業騎士（Corporate Knights）全球百強永續企業第一名的殊榮，6月1日宣布推出兩款有助於提升樓宇永續性、能源效益、使用者舒適度的全新解決方案。EcoStruxure™ Building Operation 2022為開放且整合式的智慧樓宇管理系統，而SpaceLogic™ Insight-Sensor為具有即時人數統計功能的六合一感應器，施耐德電機將透過這兩款最新EcoStruxure Building解決方案為客戶節省高達40%的能源，協助實現零碳建築願景。

藉由樓宇數據、自動化，創造舒適的零碳建築

樓宇佔全球近40%的二氧化碳排放量，隨著全球氣候變化及淨零排放等議題興起，使得大眾更加重視對建築的要求。EcoStruxure Building Operation 2022及SpaceLogic Insight-Sensor能夠輕鬆聯接和交換數據，藉由開放且整合式的樓宇系統及設備，為管理人員提供精密的視覺化數據，且能隨時依據業主、物業管理人員及住戶所需，彈性作出調整及回應。藉由物聯網輔助，系統可確保樓宇的相關數據得以存取、標準化、安全、分析，並透過人工智慧及機器學習進行維修預測，大幅優化營運效率。

施耐德電機全新的EcoStruxure™樓宇解決方案，有助於節省高達 40%的能源。

施耐德電機數位樓宇事業部資深副總裁Andre Marino表示，「很榮幸能在如此關鍵的時刻為樓宇技術發展做出貢獻，透過提供具前瞻性的最新解決方案，我們將幫助業主、物業管理人員及EcoXpert合作夥伴應對日益重要的樓宇管理問題。這兩項開放、以數據為中心的解決方案能滿足對現代建築的需求，為建築提供靈活性與洞察力以迎接挑戰。為了實現遠距工作與辦公室工作的新平衡，首先要創造安全、健康及彈性的室內空間，並盡可能降低對環境造成的影響。」

EcoStruxure Building Operation 2022使開放式系統整合全面升級

作為EcoStruxure Building架構的一環，EcoStruxure Building Operation為開放、可擴充的樓宇管理解決方案，提供建築和物業管理人員單一的控制中心，能監控、管理及優化各個獨立系統。此系統也方便於數據的整合及交換，可兼容所有的第三方系統或設備，同時數據也不受專有密碼或代碼鎖定。

為了實現零碳目標，建築的數位化及電力化為首要任務。EcoStruxureBuilding Operation 2022除了為先前已涵蓋的冷暖空調、電力、照明、安全及消防系統進行數據分析外，更針對微電網、電動車充電站和再生能源提供整合、視覺化的數據分析及操作建議，打造永續、高效能，且舒適的建築環境。

EcoStruxure Building Operation 2022的特色還包含：一、針對中小型市場提供更實惠、具可擴充軟體的選項，訂閱制同時支援系統的更新。二、優化數據報告及系統介面，例如警報管理功能在樓宇系統故障前，即發出通知及分析。 三、方便物業管理人員更易於理解及管理技術面向的數據。四、允許存取更多數據，尤其是各空間設備互聯而增加的數據。五、領先業界，符合法規及網路安全功能，包含全新的安全連接BACnet SC（Secure Connect）、兼容SAML 2.0單點登入（SSO）身份驗證、安全啟動SpaceLogic自動化伺服器，以及支援TLS 1.3加密傳輸層安全性協定。

SpaceLogic™ Insight-Sensors提升用戶舒適度，同時減少能耗

施耐德電機同時推出SpaceLogic Insight-Sensor，一款天花板安裝式的六合一感應器，可提供人流計數、人員疏密外，還能感知空間亮度、室內噪音、紅外線及溫濕度值，有別於傳統只能根據時間或探測室內二氧化碳水平而設定，全新SpaceLogic Insight-Sensor使用匿名人流統計技術，實時監測室內人數變化，進而調節新鮮空氣的供給。

若搭配EcoStruxure Building Operation使用便能更即時地控管，且無需額外配置或測試，有效降低營運成本。當室內人流增加，感應器會向EcoStruxure Building Operation發出通報，並即時調整室內通風以減少使用者的不適。反之亦然，當室內人流減少時，感應器也會適度降低冷暖空調或照明的能源消耗。

SpaceLogic Insight-Sensor的特色還包含：一、作為EcoStruxure Connected Room Solutions的一部分，SpaceLogic Insight-Sensor可搭配IP基礎設施SpaceLogic RP-C控制器，以實現快速安裝供使用。二、可根據實際空間的配置需求，即時調整設備的運作區域做空間的合併或分隔（Zoning/ Rezoning）。三、可配合藍牙iBeacon技術及第三方應用程式，進行遠距操控及其他使用者服務（尋路/導視Wayfinding）。四、對能源消耗及環境狀態（溫度、光線、聲音）進行精密的數據分析，有助於獲得LEED、WELL、BREEAM、Fitwel等綠色建築認證。

