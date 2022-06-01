獎勵價值百萬　2022台北金融科技獎競賽徵件起跑

為擴大金融科技生態系與加速普惠金融，由金管會指導、金融總會與台灣金融研訓院共同主辦，並由芬恩特創新聚落及金融科技創新園區負責執行，首度配合台北金融科技展，推出大型金融科技競賽－「2022台北金融科技獎(FinTech Taipei Awards 2022)」，廣邀國內金融科技領域中對技術、商模、共創、拓展國際市場及投資等五大面向具有卓越表現的單位參賽。即日起至7月31日(日)受理報名，最終獲勝團隊更將獲得價值百萬的獎勵資源，並於「2022台北金融科技展」正式頒獎予以肯定。

「2022台北金融科技獎」遵循金管會發布的「金融科技發展路徑圖」，以競賽方式匯集金融產業與科技產業跨領域能量，讓金融科技在眾多力量支持下能更快速、健全的發展。本屆賽事參考國內金融科技發展實際需求，針對不同領域及對象，共設計了「技術創新獎」、「商模創新獎」、「共創典範獎」、「國際市場潛力獎」、「金融科技投資獎」五大獎項。

此次競賽徵集金融科技技術或商業模式具有創新性及未來發展性的業者，亦或透過多元、跨域、跨業之共創合作活化國內金融科技產業發展聯合組隊的團隊，更鼓勵有意拓展國際市場的隊伍組隊報名。此外，特別設立「金融科技投資獎」，邀請國內對於金融科技業已有具體投資成果的單位參與，鼓勵對於深具潛力的金融科技業者或技術予以投資扶植。每一公司可參選的獎項類別不限一項，邀請各金融機構、金融科技公司、學研單位、科技公司、電信公司、創投公司、私募基金、專業投資機構或自然人等相關符合資格之團隊踴躍遞件參與。

獲勝團隊將於「2022台北金融科技展」頒獎，並享有免費參展及進駐由金融總會委託資策會維運之金融科技創新園區(FinTechSpace)，獲得相關輔導等價值百萬的資源。此外，「國際市場潛力獎」優勝團隊將獲選為「國際隊」，由金融科技創新園區進行輔導，預計提供國際業師輔導、國際市場落地輔導及國際展覽差旅補助等3大國際資源，協助其拓展海外市場，規劃國際級創新服務，提升我國金融科技發展成果之能見度。

為使參賽隊伍更加瞭解活動細節及競賽機制，將在6月9日(四)下午2時舉辦第1屆台北金融科技獎線上說明會，活動簡章、參選說明會及獎項報名等相關資訊可詳參金融科技創新園區(FinTechSpace)官方網站。