夏弗納 專門解決工業自動化系統的EMC/EMI問題

這兩年多來的疫情對製造業產生很大的影響，為避免停工或人力短缺造成供應斷鏈，許多企業紛紛開始對工廠導入無人化、自動化的管理，從生產、加工、組裝到檢驗、測試、搬運，自動化系統及設備越來越普及，雖然帶來了很多的好處，但也造成系統變得龐大、複雜，使得電磁干擾的問題變得更加嚴重也愈加難以解決，這使得濾波器成為自動化系統中必備的零件。

單相濾波器FN2090，可以使用在交流或直流250V的電源，最高耐電流達30A，可以滿足大多數單相設備的應用，不需特別設計變更即可輕鬆安裝，是領導品牌-瑞士商夏弗納推出效能最佳的產品之一。

外觀及線路圖。

夏弗納台灣公司表示，三相濾波器FN3287和FN3288濾波器採用新式結構設計，不僅體積小更可提供良好的EMI衰減效果。有助於符合EMI 標準C2等級甚至C1等級的要求，安裝在電源輸入端可避免產品受到外來雜訊的干擾也可以降低產品本身的雜訊以避免影響整個電源系統造成問題，另有低洩漏電流版本滿足限制嚴格要求的應用（<3.5 mA）。

新的夏弗納品牌標誌

夏弗納憑藉著專業的EMC 濾波器解決方案持續活躍於市場，通過新品牌，再次強調其專業知識、附加價值、差異化，提高品牌的知名度和相關性。新標語「MORE POWER TO YOU」強調了該牌針對電源的應用並為使用者提供服務的信念。 夏弗納將持續提供最佳的EMC解決方案給客戶，以使客戶們能夠更專注於偉大發明的設計及細節。

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