立陶宛最大的臺灣新創活動 吸引優秀新創來臺

立陶宛時間2022年5月27日,當地有史以來最大規模的臺灣新創活動在其首都維爾紐斯(Vilnius)熱鬧舉行。

這場名為「The Best Passage to ASIA-Startup Ecosystem & Resources in Taiwan(前往亞洲市場的最佳通道-臺灣新創生態與資源)」的活動(簡稱「臺灣新創日」),由林口新創園和立陶宛Public Institution Innovation Agency進行MoU簽署。並邀請經濟部陳正祺次長、駐立陶宛臺灣代表處黃鈞耀大使及立陶宛經濟創新部EglėMarkevičiūtė次長親臨見證。

陳正祺次長表示,兩方都是政府致力推動新創能量的重要平台,肩負緊密串連該國新創生態圈的重要使命。雙方簽署合作備忘錄後,今後將更密切地用兩國的友誼以及各種資源作為養份,為兩國新創開拓暢通的交流合作大道。

立陶宛海陸空聯運便利,可作為我國新創進入歐盟市場的門戶;同時該國擁有豐富的資訊人才與金融科技聚落,新創及創投能量已受到全球矚目,亦對於透過臺灣跨足亞洲市場躍躍欲試。

因此這場別開生面的「臺灣新創日」,不僅由林口新創園介紹國際新創來臺發展的各項資源,也邀請了6家新創團隊分享其優秀的解決方案,包含:物聯網無線通訊專家「優必闊」、利用區塊鏈與AI的技術建立數據溯源系統的「主張數據」、透過穿戴設備進行精準生理感測的「奇翼醫電」、提供一站式展演平台的「南國島嶼」以及打造國內第一輛無人巴士自駕系統的「台灣智駕」,而Fortress Factoring則是立陶宛的第一個臺灣創業家,分享運用區塊鏈技術為企業提供金流與匯款服務,展現臺灣多元而豐沛的新創能量。此外,台杉投資則介紹中東歐投資基金,期待創造更多中東歐企業與臺灣產業間的合作。

經濟部新創訪團一行人在立陶宛當地,除了拜訪波羅的海和北歐最大的ICT創業中心Vilnius Tech Park、立陶宛第一個亦是唯一用於發展創新業務的產業園區Vilnius City Innovation Industrial Park、Contrarian Ventures等數家創投公司、Kilo Health和Trafi等未來獨角獸以及立陶宛投資局等重要公部門外,新創團隊也於5月26日Startup Fair的Pitch Battle中表現亮眼,讓來自各國的投資人驚艷不已,當天台灣智駕奪得價值五千美金的特別獎、優必闊更是一路角逐進到決賽獲得全場喝采!而隔日「臺灣新創日」在當地最具指標性的的金融科技新創中心Rockit舉行,更是匯聚了對臺灣創業家或是市場有高度興趣的新創人士,上百人齊聚一堂,交流熱絡。活動辦在周五下午,搭配來自臺灣的方塊酥、麥芽糖等點心,結合了濃濃的新創活力與臺灣味,讓立陶宛新創圈感受到熱血沸騰的臺灣新創動能,也透過林口新創園與立陶宛國家級新創平台Public Institution Innovation Agency簽署MoU,奠定雙方新創合作交流的基石。