祥儀強化核心能力 開拓新商機

「越微小的東西，越是能帶動世界旋轉的關鍵。」祥儀企業的微小齒輪箱馬達是傳動美軍急救戰備鑽骨機、特斯拉電動車門鎖，以及賓士電動遮陽簾的重要零件，站穩全球市場龍頭寶座。目前祥儀六成營業額在於供應博世、松下、牧田等大廠電動工具與花園工具的齒輪箱馬達，在國內外均設有生產基地。

祥儀企業的馬達齒輪箱的市場成長快速，總體出貨量也以倍數上升，力拼全球冠亞軍寶座。祥儀董事長蔡逢春表示，「企業轉型」是目前全世界的企業都在思考的要點，生產據點如何設置對客戶最有利是其中的關鍵議題。因此能夠複製核心製造能力強化在地據點經營非常的重要。

祥儀對於公司核心產品微型化零組件之熱處理設備與製程研究有強烈需求，但國內目前並無對應的研究。因此透過桃園市經發局「亞洲．矽谷企業數位轉型推動服務團」協助，開發導入「微齒輪智慧精密滲碳及調質熱處理技術設備」強化核心能力，導入後將可優化產品品質提升單價。技術開發及服務團隊也協助祥儀企業校準政策方向與整合方案，申請工業局「祥儀微齒輪智慧精密滲碳及調質熱處理技術設備開發」產創平台計畫加速技術落實。

至於為何勇於在此時此刻做投資，祥儀董事長蔡逢春表示是近期祥儀接獲德國賓士電動遮陽簾的訂單，微小齒輪箱馬達於AI之應用，不論是在汽車、門鎖或是視網膜光學斷層掃描儀，「產品可靠度、極小化」是讓客戶滿意的關鍵，蔡逢春自豪地說。在未來，祥儀不只以微小齒輪箱傳動的核心技術站穩全球市場龍頭寶座，更將持續跨足機器人領域，開拓AI新商機。

「亞洲．矽谷企業數位轉型」企業說明會，協助企業數位轉型能量提升，提升桃園產業競爭力。圖／李淑慧

而為了實現這樣的商機，祥儀企業將持續結合上下游供應鏈業者，藉由資訊串流、透通，解決生產製造問題、提升良率、產能，並導入AI加值應用，奠定供應鏈品質追溯基礎後，精進智慧供應鏈及智慧製造模式。