太平洋自行車 發展創新服務 強化CRM

太平洋自行車是一家獨特的自行車廠，提供敏銳的洞察力及經驗，不只是製造，更可以視為一家獨特的「國際化的設計者工作室」，因此太平洋不只是跟隨潮流，更做出有創意且有意義的產品。太平洋以這樣的概念開發B- Birdy，R-Reach，I-IF，C-Carryme，S-Supportive等代表車款。並用第一個字母打造BRICS品牌，展現該公司產品輕巧、便利、動能兼具與貼心的產品開發理念。目前該公司明星產品BIRDY品牌系列至今已銷售近30萬輛，深受消費者肯定。

太平洋自行車也成立了創意設計中心-第零區「 Section Zero」，為ODM廠商創造開發卓越的產品及設計，用於新產品的開發，並通過Section Zero為全球40多個自行車品牌提供原始設計製造服務。當品牌與設計均有一定程度成果時，該公司開始思考如何帶動該公司下一步的成長。

太平洋自行車總經理林鳴皋在剖析國際趨勢與傾聽客戶聲音後，認為雖然目前已有CRM系統管理客戶資訊，但如果運用累積數據將可發展創新服務。經與桃園市「亞洲．矽谷企業數位轉型推動服務團」討論，服務團建議，可循序漸進進行數位轉型，結合人工智慧、物聯網與大數據等技術創造下一波成長動能。

「亞洲．矽谷企業數位轉型」企業說明會，協助企業數位轉型能量提升，提升桃園產業競爭力。圖／李淑慧

接下來太平洋自行車將與服務團一起努力，首先建立數位轉型團隊強化Section Zero的數位決策能力，可結合A+研發中心提案協助加速進行。接下來以現有CRM系統為基礎打造新的數位服務雛型。待公司數位轉型能量提升後，可再因應趨勢規劃新數位轉型整體方案帶動公司轉型，進而開拓新市場與商機。