桃園市政府亞洲．矽谷數位轉型 臂助產業升級

桃園是製造大城，也是全台工業產值最高的城市，平均高達2.9兆，500大製造業中超過3成的企業選擇落腳桃園。然而隨著工業4.0蓬勃發展，製造業面臨激烈競爭，結合數位科技帶動產業轉型至關重要。桃園市政府目前已搭配中央共同推動「亞洲．矽谷推動方案」，進行建置亞洲‧矽谷創新研發中心、虎頭山創新園區與幼獅青年創業村暨智慧園區等，期能打造桃園產業數位轉型的環境。而最近開始動工的桃園航空城，規模約2598公頃，也開始進入實質開發階段展現航空城的價值。

105年在市長指示下，桃園在最短時間內成立「亞洲·矽谷專案辦公室」希望以桃園為示範點發展智慧城市帶動數位轉型，110年8月桃市府也開始執行「亞洲．矽谷2.0推動方案」。除了政策推動與打造環境等基礎建立之外，桃市府也成立「亞洲．矽谷企業數位轉型推動服務團」針對廠商需求提供最具效益的產業服務。

「亞洲．矽谷企業數位轉型」企業說明會，協助企業數位轉型能量提升，提高桃園產業競爭力。圖／李淑慧

服務團透過結合中央大學、中原大學、元智大學與開南大學等學研團隊專業能量建立專家執行團隊、在地提供顧問訪視、診斷、輔導企業申請政府資源等服務。雖然期間遭遇疫情挑戰，服務團快速建立以線上訪視機制靈活應對，短期間內完成了67家訪視診斷，也針對最終具意願的廠家協助爭取政府相關補助。其中祥儀企業與太平洋自行車，便是輔導的成功案例。

桃園市政府經發局局長郭裕信指出，成功的案例很重要。透過案例的成功經驗擴散，再逐步地推動會更具說服力。在推動的過程中可以看出，企業導入數位轉型未必需整廠一次導入，可先從關鍵製程先行導入，讓數位轉型過程一步一步漸進地推動。而堆疊生產過程中收集的量化數據，也可以作為大數據的基礎，在完整導入後，將可以掌握生產過程的數據與設計參數，結合現有員工的智慧發揮更大的能量。

郭裕信局長進一步闡述，桃園持續推動智慧城市與永續城市等政策，在產業面透過導入數位轉型的概念，讓產業中的企業治理更科學化、更具可靠度，也讓企業營運過程中每一步堆疊出來的資料都具意義及價值性，亦予企業後續進行下一世代之企業擬定方針。數位轉型是一個開始，中央提出2050淨零碳排建構科技研發及氣候法制等兩大面向之基礎環境，推動能源、產業、社會、生活等四大轉型策略，2050年淨零碳排已成為國際趨勢，國內產業需跟上減碳的轉型趨勢，以繼續在全球供應鏈中獲得業務合作，碳盤查分為五項作業程序，分別為邊界設定、排放源鑑別、排放量量化、數據品質管理及文件化與紀錄，透過定期的檢查，發掘具有減量潛力的部分，再據以推動相關減量作為。

「亞洲．矽谷企業數位轉型」企業說明會與會業者相當踴躍。圖／業者提供

推動過程中，桃市府已經掌握了人工智慧、物聯網、大數據與決策分析等產業需求。未來將對照廠商數位轉型現況，在現有基礎下持續活用亞洲‧矽谷創新研發中心(包含智慧資料中心(IDC）、智慧運籌管理中心(IOC)、智慧城市暨能源管理中心(EMC))、虎頭山創新園區與幼獅青年創業村暨智慧園區等基盤建設以及服務團的團隊專業持續推動，促成產業數位轉型升級，提高桃園產業競爭力進而為廠商創造效益。