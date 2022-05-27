佐臻2022 COMPUTEX 大秀元宇宙XR沉浸互動技術

彭博估計2024年元宇宙市場規模將達8000億美元、Osram估2025年約美金1250億、預估規模數字雖不盡相同，但是可以看出全世界對元宇宙市場的期待。Google、微軟、輝達、AMD、高通、蘋果等巨頭也都陸續往「元宇宙」方向之軟硬體整合邁進，這些全球大廠將推動「元宇宙」趨勢，預估在不久的未來將是人手一台VR/AR/XR（虛擬實境/擴增實境/延展實境）設備，將帶動相關產業龐大商機。

全球AR智慧眼鏡先驅領導廠商佐臻股份有限公司於COMPUTEX 2022打造出5G XR智慧展館，透過AR虛實融合在「小空間」中擴增出「大效果」，打造出的互動式沉浸體驗，兼具環保、永續、減碳，實踐ESG行動。

陽明交大校長林奇宏(左)參訪佐臻5G XR智慧展館，(右)佐臻董事長梁文隆。圖/謝易晏

佐臻XR數位展廳、智慧展館相較於傳統展會具有三大優勢：第一是內部採用輕裝潢隔間，可以回收再使用，減少廢棄物造成的浪費；第二是2D/3D的數位展示內容，透過AR虛實整合技術，提供參觀者新媒合的多重體驗，內容可重複更新使用，永保流行；第三則是具備吸引人潮的引爆亮點，搭配五感設計與場景切換，沉浸式空間千變萬化，讓與會者大感驚奇，在COMPUTEX 2022大受矚目。

戴上佐臻智慧眼鏡，使用者搭配手勢可以直覺地進行翻頁、翻轉、放大、縮小或選取，虛擬射飛鏢遊戲更具互動性。圖/謝易晏

此外，佐臻推出沈浸體驗牆，使用投影機與影像拼接設備來製造出沉浸感的氛圍環境，以雷達毫米波進行人員定位偵測，並搭配「AR智慧眼鏡」來呈現3D虛實體驗。參訪來賓能藉由戴上佐臻J7EF Plus AR智慧眼鏡後，經由辨識特徵點，很自然地在眼前呈現AR虛擬資訊，可能是文字、照片、影片或3D模型，並以3D立體效果呈現更具空間感。

佐臻J7EF Gaze AR智慧眼鏡榮獲2022 Best Choice Award金獎。圖/業者提供

佐臻董事長梁文隆預期AR眼鏡未來將會取代手機，普遍存在於人們日常生活中，將不再是電影情節，而是伸手即可觸及的場景。如同佐臻這次展會的主題：「Metaverse is on-going, Metaverse is here and now」此時此地即是XR的元宇宙。