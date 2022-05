佐臻2022 COMPUTEX 大秀元宇宙XR沉浸互動技術

彭博估計2024年元宇宙市場規模將達8000億美元、Osram估2025年約美金1250億、預估規模數字雖不盡相同,但是可以看出全世界對元宇宙市場的期待。Google、微軟、輝達、AMD、高通、蘋果等巨頭也都陸續往「元宇宙」方向之軟硬體整合邁進,這些全球大廠將推動「元宇宙」趨勢,預估在不久的未來將是人手一台VR/AR/XR(虛擬實境/擴增實境/延展實境)設備,將帶動相關產業龐大商機。

全球AR智慧眼鏡先驅領導廠商佐臻股份有限公司於COMPUTEX 2022打造出5G XR智慧展館,透過AR虛實融合在「小空間」中擴增出「大效果」,打造出的互動式沉浸體驗,兼具環保、永續、減碳,實踐ESG行動。

陽明交大校長林奇宏(左)參訪佐臻5G XR智慧展館,(右)佐臻董事長梁文隆。圖/謝易晏

佐臻XR數位展廳、智慧展館相較於傳統展會具有三大優勢:第一是內部採用輕裝潢隔間,可以回收再使用,減少廢棄物造成的浪費;第二是2D/3D的數位展示內容,透過AR虛實整合技術,提供參觀者新媒合的多重體驗,內容可重複更新使用,永保流行;第三則是具備吸引人潮的引爆亮點,搭配五感設計與場景切換,沉浸式空間千變萬化,讓與會者大感驚奇,在COMPUTEX 2022大受矚目。

戴上佐臻智慧眼鏡,使用者搭配手勢可以直覺地進行翻頁、翻轉、放大、縮小或選取,虛擬射飛鏢遊戲更具互動性。圖/謝易晏

此外,佐臻推出沈浸體驗牆,使用投影機與影像拼接設備來製造出沉浸感的氛圍環境,以雷達毫米波進行人員定位偵測,並搭配「AR智慧眼鏡」來呈現3D虛實體驗。參訪來賓能藉由戴上佐臻J7EF Plus AR智慧眼鏡後,經由辨識特徵點,很自然地在眼前呈現AR虛擬資訊,可能是文字、照片、影片或3D模型,並以3D立體效果呈現更具空間感。

佐臻J7EF Gaze AR智慧眼鏡榮獲2022 Best Choice Award金獎。圖/業者提供

佐臻董事長梁文隆預期AR眼鏡未來將會取代手機,普遍存在於人們日常生活中,將不再是電影情節,而是伸手即可觸及的場景。如同佐臻這次展會的主題:「Metaverse is on-going, Metaverse is here and now」此時此地即是XR的元宇宙。