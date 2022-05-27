COMPUTEX 2022實體展 圓滿落幕

虛實並進 COMPUTEX DigitalGo 線上展熱潮延續

2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展5月27日圓滿落幕，外貿協會規劃的COMPUTEX DigitalGo線上展則會延續至6月6日，以虛實並進的方式，提供全球參觀者多元觀展體驗。

主辦單位表示，四天的展期中集結400家科技廠商，共計展出1,000攤位，透過遠端帶看展的服務，也成功鏈結超過181場全球買主採購洽談會。其中，線上展截至目前為止已吸引69國家的參觀者線上觀展，前十大參觀者來源為日本、德國、美國、新加坡、中國、泰國、香港、越南、柬埔寨、韓國。

延續過往展會中廣受好評的CEO Keynotes ，COMPUTEX 2022邀集超微半導體（AMD）、恩智浦（NXP）、美光科技（Micron Technology）及美超微電腦（Supermicro）執行長/策略長，解析最新科技趨勢、技術與產品，累計總觀看次數達169萬次。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰分享AMD致力於提升效能與挑戰創新的願景，攜手合作夥伴共同加速發展高效能運算；NXP總裁暨執行長Kurt Sievers則闡述半導體未來發展趨勢，指出NXP將持續推動創新技術與生態系統結合，透過安全智慧邊緣運算邁向永續發展。

技嘉舉辦的「Tech Talk科技智慧談」，座無虛席。圖╱貿協提供

美光資深副總裁暨策略長David Moore則提及各式終端裝置、智慧邊緣、資料中心和雲端等科技正形塑一個由數據驅動體驗的新世界，美光與全球夥伴的密切合作，將成為使用者體驗創新突破及生產力大規模提升的關鍵。Supermicro總裁暨執行長梁見後深入分析驅動AI、雲端以及5G基礎建設成長的創新技術與機會，預告Supermicro專為加速運算、Omniverse等所設計的最新系列產品。

此外，微軟（Microsoft）及輝達（NVIDIA）的主題演講，則由兩間公司的高階主管展示最新產品和技術，暢談如何利用頂尖科技賦能全球組織及使用者。

科技大廠齊聚COMPUTEX 2022共同擘劃未來科技新樣貌，現場展示如何善用科技賦能更安全、便利的生活。技嘉科技以未來運算力為題，全面展出資料中心的伺服器產品及解決方案和各式終端使用者的裝置；鎧俠則藉由歷史隧道回顧NAND快閃記憶體發明至今的技術演進，更首度於臺灣市場公開消費型SSD。

台達電子更透過智慧建築與微電網為基礎，整合樓宇自動化、電動車充電管理及智慧能源解決方案等創新服務，模擬節能永續的未來社區願景；佐臻則以其J7EF Gaze智慧眼鏡打造5G XR智慧展館，提供與會者3D虛實體驗，並集結生態系夥伴展示元宇宙的應用場景及最新技術。

台達品牌長郭珊珊，於COMPUTEX 2022論壇分享「創新打造淨零未來」。圖╱貿協提供

此外，展覽「主題導覽」為一大亮點，由總經專家阮慕驊、科技專家曲建仲博士、電競知名主持人小熊、網紅宇恩、莫娜等產業意見領袖，親自為粉絲導覽亮點攤位，帶來不同角度的科技新觀點。而「展中直播間」提供最即時且完整的系列活動報導，邀請財經及科技領域專家，以多元角度剖析最新科技趨勢及未來產業發展。總經專家阮慕驊指出，全球半導體將持續強勁成長，預期未來科技產業發展將著重於5G通訊領域、車用電子與物聯網三大趨勢；而素有「台灣先生」美稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）則認為臺灣半導體產業的優勢在於完善的基礎建設與產業生態系完整，以及高品質科技人才，始能孕育出台積電等全球頂尖半導體廠商。

主辦單位強調，COMPUTEX DigitalGo線上展自5月24日至6月6日，跨越地域及時差的限制，提供國外買主與參展商雙向交流的平台。

COMPUTEX 2023規劃於2023年5月30日至6月2日登場，將提供數位化的領先科技產業交流平台，實踐建構全球科技生態系的承諾。