線上南亞商機日 智慧科技產品商機夯

外貿協會舉辦 臺印五城市連線

外貿協會於5月26日舉辦「2022年線上南亞商機日」，首創五地連線，臺北與印度新德里、清奈、加爾各答、孟買同步辦理「類實體」媒合洽談會。活動邀請駐印度臺北經濟文化中心大使葛葆萱、駐清奈辦事處處長王北平，分別蒞臨新德里及清奈活動現場與印度買主互動。此次活動共邀請90家印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡等國買主，透過連線方式與242家臺灣廠商進行逾400場採購洽談，預期商機超過4,100萬美元。

由貿協駐外單位特別邀請南亞重點買主，包括印度出口第一大汽車製造商Hyundai Motor India、印度電腦公司HLBS Tech採購資通訊產品、印度大型醫材進口商BPL Medical Technologies鎖定臺灣智慧醫療及穿戴裝置。而印度專營工業、國防及警用安全頭盔的知名公司Concord Helmet & Safety Products則首次參加貿協舉辦的商機日活動，主要尋找數控液壓機及玻璃纖維成型設備以供該公司產線使用。同時，孟加拉政府新推出「2022年鍋爐法（Boiler Act, 2022）」，孟加拉知名鍋爐業者Super Boiler & Machinery亦利用此機會尋找臺灣優質廠商。

外貿協會表示，此次南亞買主採購品項多元，以機械及機械零件為大宗，其次為各式醫療儀器設備，電機及電子方面則以馬達及控制器為主，電動車及鋰電池、資通訊、監控設備及智慧居家產品亦占多數；整體而言，南亞地區採購類別除為滿足其工業及製造業需求，對智慧醫療、智慧移動、智慧居家等科技產品的採購需求有明顯成長。

駐清奈辦事處處長王北平（右）於2022年線上南亞商機日清奈活動現場與印度買主（左）互動；中為貿協清奈辦事處主任施育龍。圖╱貿協提供

活動中，研華、群聯電子、技嘉科技、宏達電子、華碩電腦、康那香、臺灣化學纖維、台達電子、東元電機、東培工業、達明機器人、三升農機科技等臺灣優質廠商，皆線上參與此次媒合活動。

貿協提及，COVID-19疫情使得商務旅行受限，此次商機日活動以「類實體」方式辦理大獲好評。買主皆表示對成效感到滿意，亦順利連結到臺灣的專業供應商，相信未來有進一步合作機會，並期待能親自到臺灣採購。

活動顯現印度內需市場需求強勁，於各國邊境檢疫及防疫規定紛紛鬆綁趨勢下，貿協強調，時隔兩年將於今年9月籌組「2022年印度Hybrid拓銷團」、「2022年印度臺灣形象展」，帶領臺灣廠商實際赴印度拓銷及參展；同時亦將持續順應OMO經貿拓銷新常態，結合國內外資源，共創商機。